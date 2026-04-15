Войти
ТАСС

"Рособоронэкспорт" готов оснащать армию Малайзии самым современным вооружением

Александр Михеев
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Генеральный директор компании Александр Михеев отметил, что на выставке DSA 2026 "Рособоронэкспорт" покажет новейшую российскую продукцию, проверенную в реальных условиях и доказавшую свои боевые и эксплуатационные характеристики

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") готов продолжить оснащение Вооруженных сил Малайзии самыми современными образцами вооружения. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Михеев в преддверии международной азиатской выставки вооружения и военной техники Defence services Asia - 2026 (DSA), которая пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре в Малайзии.

"Рособоронэкспорт" с большой гордостью представляет российскую оборонную продукцию в Малайзии, с которой нашу страну связывают прочные экономические, культурные и научно-технические отношения. Мы с оптимизмом смотрим на развитие двустороннего военно-технического сотрудничества и готовы продолжать оснащение малайзийских вооруженных сил самыми современными образцами для укрепления национального суверенитета и обороноспособности", - сказал Михеев, слова которого приводят в пресс-службе компании.

По словам Михеева, на DSA 2026 "Рособоронэкспорт" покажет новейшую российскую продукцию, проверенную в реальных условиях и доказавшую свои боевые и эксплуатационные характеристики. "Среди образцов - истребитель пятого поколения Су-57Э, который мы готовы поставлять только надежным партнерам России, барражирующие боеприпасы и БПЛА", - подчеркнул глава госкомпании.

В "Рособоронэкспорте" отметили, что по масштабам проведения и количеству участников DSA входит в число крупнейших мировых выставок вооружений и военной техники. В последние годы выставка превратилась в одно из важнейших оборонных мероприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
