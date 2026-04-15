ТАСС

В Малайзии покажут российские БПЛА, имеющие самый большой боевой опыт

Российский БПЛА Supercam S350
© РИА Новости / Кямаля Алиева

Международная выставка вооружения и военной техники Defence Services Asia пройдет в Куала-Лумпуре

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российские беспилотники, имеющие самый большой опыт боевого применения, будут представлены в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA), которая пройдет в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом сообщили в "Рособоронэкспорте" (входит в Ростех).

"В зоне беспилотных летательных аппаратов "Рособоронэкспорт" представит как разведывательные комплексы, так и барражирующие боеприпасы, имеющие самый большой на сегодня опыт боевого применения. Среди них - комплекс с БПЛА ближнего действия "С350М-Э" (Supercam S350), разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" от Zala, а также комплекс с управляемыми барражирующими боеприпасами "КУБ-2Э", разведывательно-ударная система "РУС-ПЭ" и разведывательный БПЛА "Скат 350М" разработки и производства концерна "Калашников", - говорится в сообщении.

Также в Малайзии будут представлены ведущие российские аппараты для разведки линейки "Орлан". "В рамках единой российской экспозиции на стенде "Специального технологического центра" (СТЦ) "Рособоронэкспорт" продемонстрирует делегациям партнеров многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", которые сегодня успешно эксплуатируются более чем в 20 странах", - уточнили в организации.

Выставка в Малайзии пройдет с 20 по 23 апреля.

