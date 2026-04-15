США израсходовали весь запас ракет PrSM в ходе операции против Ирана

ЦАМТО, 14 апреля. Армия США полностью израсходовала запас баллистических ракет PrSM (Precision Strike Missile) с начала боевых действий против Ирана.

Об этом заявил представитель армии США Джимми Артер, сообщает Aviation Week.

По его словам, развернутые артиллерийские подразделения на Ближнем Востоке исчерпали весь запас PrSM, однако пополнение запасов ожидается в ближайшее время.

Ракета PrSM класса "земля-земля", разработанная компанией Lockheed Martin, является штатным носителем РСЗО HIMARS и M270 MLRS. Базовая модификация (Increment 1) обеспечивает поражение целей на дальности свыше 500 км; одна пусковая установка способна нести две ракеты – вдвое больше, чем предшественница ATACMS. Первое боевое применение PrSM зафиксировано в начале марта 2026 года в рамках операции "Эпическая ярость" – CENTCOM подтвердило факт применения на основании видеозаписей запуска с HIMARS.

За первые 16 суток конфликта армия США израсходовала в совокупности 320 ед. PrSM и ATACMS, что составило около 46% совокупного запаса этих ракет по оценке Payne Institute for Public Policy. По данным Small Wars Journal, при сохранении зафиксированного темпа расхода полное исчерпание запасов обоих типов ракет прогнозировалось в течение одного месяца с начала операции.

Производственные возможности Lockheed Martin по выпуску PrSM в 2026 ф.г. оцениваются в 390 ед., однако фактическое исполнение плановых показателей составляет лишь около 18,5%. Действующие контракты предусматривают поставку 54 ракет в 2026 году, 208 ед. – в 2028 году и 73 ед. – в 2029 году. Таким образом, разрыв между оперативной потребностью и темпом производства носит хронический характер.

В ответ на критическое сокращение запасов 25 марта 2026 года Lockheed Martin и Министерство обороны США заключили рамочное соглашение о четырехкратном увеличении производственных мощностей по выпуску PrSM. Соглашение опирается на ранее заключенный контракт стоимостью 4,94 млрд. долл. Согласно бюджетным документам Пентагона, на закупку ракет PrSM в 2027 ф.г. запрашивается 1,92 млрд. долл. против 546 млн. долл., выделенных в 2026 ф.г., то есть в 3,5 раза больше.