Cambridge Aerospace поставит ВС Великобритании системы ПВО Skyhammer

ЦАМТО, 14 апреля. Минобороны Великобритании 10 апреля объявило о выборе британской компания Cambridge Aerospace поставщиком крупной партии систем ПВО Skyhammer.

Поставка должна обеспечить защиту подразделений Вооруженных сил Великобритании и стран Персидского залива от атак БЛА.

Согласно планам, поставки начнутся уже в мае 2026 года. Компания должна завершить поставки систем Министерству обороны в течение следующих шести месяцев. В комплект поставки войдут перехватчики и пусковые установки. Многомиллионный контракт также будет включать интеграцию, техническую поддержку и обучение конечных пользователей.

Основанная в конце 2024 года Cambridge Aerospace занимается разработкой систем противовоздушной обороны, которые должны обеспечивать высокую эффективность перехвата воздушных угроз при значительно меньших затратах по сравнению с традиционными решениями.

Первый продукт компании, Skyhammer, может развивать максимальную скорость до 700 км/ч и поражать на дальностях более 30 км цели различных типов, включая БЛА и низкоскоростные ракеты. Как заявлено, в первую очередь, перехватчик предназначен для противодействия барражирующим боеприпасам типа "Шахед".

Разработка Skyhammer началась в январе 2025 года. Начальные летные испытания проводились в течение шести недель. После этого система непрерывно тестировалась и дорабатывалась для эффективного применения в различных сценариях и обеспечения совместимости с широким спектром систем обнаружения, что позволяет быстро интегрировать ее в состав эшелонированной системы противовоздушной обороны.

Недавно проведенные испытания продемонстрировали возможность Skyhammer успешно перехватывать БЛА в различных условиях. При этом автономные платформы смогли идентифицировать, сопровождать и поражать угрозы.

Одновременно с разработкой компания, штат которой насчитывает около 125 сотрудников, расширяет производственные мощности и в настоящее время достраивает второе предприятие для ускорения поставок в рамках получаемых заказов.