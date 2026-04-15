ВМС Швеции решили вернуть в строй списанный корабль-разведчик

ВМС Швеции вернут в строй выведенный из эксплуатации разведывательный корабль "Орион". Как пояснили представители флота, его собираются использовать в качестве специализированного судна для наблюдения за морским дном и испытаний беспилотных аппаратов. Возвращение "Ориона" на службу ожидается в 2028 году.

Как уточняет Navy Recognition, программа предусматривает перепрофилирование списанного корпуса для тестирования передовых военно-морских систем, включая беспилотные платформы, что повысит возможности Швеции по мониторингу и обеспечению безопасности критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском море.

Судно разведки "Орион", ВМС Швеции Shipwiki.ru

Инициатива, озвученная 13 апреля, предусматривает базирование "Ориона" в Ханинге. В новом качестве судно должно обеспечивать испытания телекоммуникационных средств, гидролокаторов и беспилотных аппаратов. "Эти усилия укрепят оперативную готовность и потенциал сдерживания Швеции за счет ускорения интеграции систем наблюдения за морским дном и беспилотных систем, имеющих решающее значение для защиты стратегических морских объектов", – отмечает издание.

Напомним, что "Орион" вывели из эксплуатации в 2023 году. Его место в шведских ВМС занял новый разведывательный корабль "Артемида", корпус которого построили в Польше, а оборудование интегрировали на верфи Saab Kockums в Карлскруне.

"Орион" построили на верфи Kockums и ввели в строй в 1984 году в качестве специализированного корабля радиотехнической разведки. Его водоизмещение достигает 1400 тонн, длина корпуса – 61,2 метра, ширина – 11,7 метра, осадка – 3,8 метра.

Два дизельных двигателя Hedemora позволяют развивать скорость до 12 узлов.

Экипаж состоит примерно из 26 человек: как правило, это восемь офицеров и 18–20 матросов, включая системных техников, операторов связи и инженерный персонал.

Надстройка "Ориона" включает большой радиолокационный обтекатель, в котором размещены антенные решетки, используемые для ведения радиоэлектронной разведки.

В годы службы корабль был приписан к 1-й дивизии подводных лодок, что указывает участие "Ориона" в операциях по наблюдению за подводной обстановкой и по борьбе с субмаринами.