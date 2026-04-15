Украина и Германия подписали соглашение по обороне

Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц в Берлине
Источник изображения: © AP Photo / John MacDougall/Pool Photo via AP

Reuters: Зеленский и Мерц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Берлин и Киев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на канцелярию немецкого канцлера Фридриха Мерца.

Уточняется, что подписание состоялось во время рабочего визита Владимира Зеленского в Берлин, который прошел в рамках обширных консультаций между правительствами Германии и Украины.

При этом Мерц ранее заявлял, что Украина более не нуждается в немецких дальнобойных ракетах Taurus, поскольку у нее появилась своя альтернатива. Однако, как отметил канцлер Германии, Украина столкнулась с проблемами с финансированием, поэтому дополнительное оружие в настоящий момент «не решает проблему».

До этого министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с немецким коллегой Борисом Писториусом, в ходе которого стороны обсудили совместные проекты, в том числе перспективы сотрудничества в сфере лазерного оружия. Стороны обсудили усиление систем ПВО, а также дополнительное финансирование по производству дальнобойных дронов.

Ранее Зеленский посетовал, что Украина отказалась от ядерного оружия.

Олеся Филиппова

