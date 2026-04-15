HAL возобновила поставки вертолетов "Дхрув" Mk.3 Береговой охране Индии

ЦАМТО, 14 апреля. Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) передала Береговой охране Индии партию из четырех усовершенствованных легких вертолетов (ALH) "Дхрув" Mk.3.

Поставка выполнена в рамках подписанного с МО Индии в марте 2024 года контракта. Ранее к 2022 году HAL поставила Береговой охране 16 ед. "Дхрув" Mk.3.

Сообщение о поставке вертолетов следует за подписанием в начале марта с HAL очередного контракта стоимостью 29 млрд. рупий (319 млн. долл.) на закупку для Береговой охраны дополнительно 6 вертолетов "Дхрув" Mk.3. Данное соглашение имеет важное значение, поскольку является первым заказом после произошедших в сентябре 2024 и в январе 2025 года крушений "Дхрув" Mk.3 Береговой охраны. Катастрофы привели к длительному периоду запрещения эксплуатации вертолетов и потребовали доработки ряда компонентов машин.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Индии подписало с компанией HAL контракт стоимостью 80 млрд. рупий (1,2 млрд. долл.) на поставку 32 усовершенствованных легких вертолетов "Дхрув" Mk.3 для ВМС и Береговой охраны страны. Контракт предусматривал поставку ВМС и Береговой охране по 16 новых вертолетов, а также 5-летнее материальное обеспечение поставленной техники. ВМС используют "Дхрув" для выполнения различных задач, включая патрулирование, поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, перевозку VIP-персон. Вертолеты Береговой охраны в основном применяются для проведения поисково-спасательных операций.

В феврале 2021 компания HAL передала первые три вертолета командованию ВМС и два – Береговой охране Индии. Официальное мероприятие, посвященное принятию на вооружение Береговой охраны первых трех "Дхрув" Mk.3 состоялось 12 июня 2021 года.

В марте 2024 года МО Индии заключило с HAL контракт на поставку еще 9 вертолетов "Дхрув" Mk.3 для Береговой охраны страны.

Морской вариант "Дхрув" оборудован двумя двигателями Shakti-1H1 мощностью 1200 л.с., выдвигающимся трехколесным шасси, РЛС обнаружения SV-2000, системой посадки на палубу с гарпунным захватом, системой дозаправки топливом под давлением, обтекателями на бортах фюзеляжа. Вариант для Береговой охраны имеет высокое сходство с версией ВМС, оснащен установленной в носовой части РЛС, тепловизионной системой переднего обзора, 7,62-мм пулеметом, рабочим местом оператора РЛС, спасательным плотом и громкоговорителем.