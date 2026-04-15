HAL возобновила поставки вертолетов "Дхрув" Mk.3 Береговой охране Индии

Dhruv Mk III ALH
Опытный образец-демонстратор корабельного варианта Naval Utility Helicopter (NUH) индийского многоцелевого вертолета HAL Dhruv Mk III ALH в экспозиции выставки Aero India 2019. Бангалор, 20.02.2019.
Источник изображения: Михаил Жердев

ЦАМТО, 14 апреля. Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) передала Береговой охране Индии партию из четырех усовершенствованных легких вертолетов (ALH) "Дхрув" Mk.3.

Поставка выполнена в рамках подписанного с МО Индии в марте 2024 года контракта. Ранее к 2022 году HAL поставила Береговой охране 16 ед. "Дхрув" Mk.3.

Сообщение о поставке вертолетов следует за подписанием в начале марта с HAL очередного контракта стоимостью 29 млрд. рупий (319 млн. долл.) на закупку для Береговой охраны дополнительно 6 вертолетов "Дхрув" Mk.3. Данное соглашение имеет важное значение, поскольку является первым заказом после произошедших в сентябре 2024 и в январе 2025 года крушений "Дхрув" Mk.3 Береговой охраны. Катастрофы привели к длительному периоду запрещения эксплуатации вертолетов и потребовали доработки ряда компонентов машин.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2017 года Министерство обороны Индии подписало с компанией HAL контракт стоимостью 80 млрд. рупий (1,2 млрд. долл.) на поставку 32 усовершенствованных легких вертолетов "Дхрув" Mk.3 для ВМС и Береговой охраны страны. Контракт предусматривал поставку ВМС и Береговой охране по 16 новых вертолетов, а также 5-летнее материальное обеспечение поставленной техники. ВМС используют "Дхрув" для выполнения различных задач, включая патрулирование, поисково-спасательные операции, транспортировку войск и грузов, перевозку VIP-персон. Вертолеты Береговой охраны в основном применяются для проведения поисково-спасательных операций.

В феврале 2021 компания HAL передала первые три вертолета командованию ВМС и два – Береговой охране Индии. Официальное мероприятие, посвященное принятию на вооружение Береговой охраны первых трех "Дхрув" Mk.3 состоялось 12 июня 2021 года.

В марте 2024 года МО Индии заключило с HAL контракт на поставку еще 9 вертолетов "Дхрув" Mk.3 для Береговой охраны страны.

Морской вариант "Дхрув" оборудован двумя двигателями Shakti-1H1 мощностью 1200 л.с., выдвигающимся трехколесным шасси, РЛС обнаружения SV-2000, системой посадки на палубу с гарпунным захватом, системой дозаправки топливом под давлением, обтекателями на бортах фюзеляжа. Вариант для Береговой охраны имеет высокое сходство с версией ВМС, оснащен установленной в носовой части РЛС, тепловизионной системой переднего обзора, 7,62-мм пулеметом, рабочим местом оператора РЛС, спасательным плотом и громкоговорителем.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 02:13
  • 15526
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 02:12
  • 1078
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 14.04 20:26
  • 0
Комментарий к "Россия вооружается, а Европа угодила в ловушку ПВО (Die Welt, Германия)"
  • 14.04 18:53
  • 1
«Акупунктура» демократии
  • 14.04 16:48
  • 5
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 16:46
  • 2
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 14.04 14:29
  • 0
Непослушный вассал Вашингтона и нерукопожатные политики Прибалтики
  • 14.04 08:50
  • 1
В России изучили поврежденный Ираном американский KC-135R
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету