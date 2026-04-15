Деловая газета "Взгляд"

«Калашников» направил на апробацию в зону СВО новый бронежилет «Гранит-3М»

Концерн "Калашников"
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ ТАСС

Новейший бронежилет «Гранит-3М», уникальный крой которого полностью исключает появление уязвимых зазоров между защитными экранами, пройдет испытания в реальных боевых условиях.

Научно-производственная фирма "ТЕХИНКОМ", входящая в концерн "Калашников", создала новый бронежилет "Гранит-3М" с расширенной защитой, передает Telegram-канал концерна.

Увеличение площади защиты достигнуто благодаря оригинальному анатомическому крою и расширению плечевой и спинной секций. В ближайшее время новинку отправят на апробацию в зону спецоперации для выявления возможных недостатков.

"Бронежилету буквально месяц от роду. Это наша инициативная разработка. Мы существенно увеличили площадь противоосколочной защиты, по просьбе пользователей. Благодаря соединению экранов внахлест на груди, спине и плечах исключили наличие щелей между экранами", – отметил представитель разработчика. Он добавил, что боковые экраны также выполнены максимально высокими.

Главным преимуществом "Гранита-3М" стала его совместимость со всей номенклатурой бронеплит от первого до четвертого размеров. При этом подходят плиты как самой компании, так и других российских производителей. Сейчас специалисты работают над созданием элементов шейно-плечевой защиты, которые обеспечат безопасность шеи и плеча ниже сустава.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания-разработчик бронежилетов "Техинком" вошла в состав концерна "Калашников".

Ранее предприятие начало отгрузку перспективных средств индивидуальной бронезащиты для войсковых испытаний.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
