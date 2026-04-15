Американскую многоцелевую АПЛ "Бойсе" вместо модернизации отправят в утиль

Американский флот выведет из эксплуатации многоцелевую атомную подлодку "Бойсе" класса "Лос-Анджелес", которая много лет дожидалась капитального ремонта и модернизации. Как поясняет Naval Today со ссылкой на заявление министерства ВМС Соединенных Штатов, этот шаг позволит перенаправить финансирование и квалифицированный персонал на более приоритетные проекты. "Решение основывается на тщательном анализе потребностей флота и возможностей распределения ресурсов", – подчеркнули в ведомстве.

Начальник штаба ВМС адмирал Дэрил Кодл отметил, что это решение, хотя и трудное, было необходимо для обеспечения боеготовности ВМС в условиях постоянно меняющихся угроз. По его словам, перераспределение ресурсов позволит ускорить поставку более совершенных субмарин классов "Вирджиния" и "Колумбия".

"Списание подлодки "Бойсе" – часть более широкой инициативы, направленной на оптимизацию структуры военно-морских сил, – отмечает Naval Today. – В основе этого подхода – экономические соображения, которые предполагают, что каждый потраченный доллар напрямую способствует оперативной готовности и способности противостоять будущим угрозам".

Средства, первоначально выделенные на модернизацию "​​Бойсе", теперь инвестируют в программы строительства современных подлодок и другие ключевые разработки.

Командование американского флота не уточнило точные сроки вывода субмарины из эксплуатации.

АПЛ "Бойсе" построили на верфи Huntington Ingalls Industries в Ньюпорт-Ньюс. В ноябре 1992 года подлодка пополнила состав ВМС США.

В 2015 году субмарина совершила свое последнее развертывание, после которого ее поставили к причалу, где она дожидалась капитального ремонта и модернизации. В мае 2020 года "Бойсе" перевели на верфь в Ньюпорт-Ньюс и заключили контракт с Huntington Ingalls Industries на определение объема необходимых работ. Однако проблемы, вызванные последующей пандемией коронавируса и сменой приоритетов при распределении финансирования, вновь привели к задержке начала ремонта субмарины.

Только в феврале 2024 года стороны заключили соглашение на капитальные ремонт и модернизацию "Бойсе". Стоимость контракта превысила 1,2 млрд долларов. Завершение работ тогда ожидалось к сентябрю 2029 года.

Подводное водоизмещение субмарины класса "Лос-Анджелес" – 6818 тонн, длина – 110,3 метра, ширина – 10 метров, осадка – 9,4 метра. Рабочая глубина погружения – от 250 до 280 метров, предельная – 450 метров. Под водой развивает скорость до 20 узлов. Автономность – 90 дней. Экипаж – 129 человек.

Подлодка класса "Лос-Анджелес" вооружена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами и установкой вертикального пуска на 12 противокорабельных ракет "Гарпун" и крылатых ракет "Томагавк".

Всего для американского флота построили 62 подлодки класса "Лос-Андежелес". Их постепенно заменяют на субмарины класса "Вирджиния". В строю или в ожидании ремонта остаются более 20 таких АПЛ.