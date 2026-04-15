Войти
Военное обозрение

В Израиле показали осовремененный вариант «тупых» бомб, которыми бомбили Иран

156
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Израильское ТВ провело репортаж с военной базы, на которой дислоцирована 109-я эскадрилья ВВС ЦАХАЛ. Самолёты этой эскадрильи задействованы в операции «Рык льва», которая проводилась против Ирана, а теперь фактически экстраполирована на Ливан.

В репортаже канала KAN продемонстрировано вооружение, которое использует 109-я эскадрилья для своих бомбардировок. Речь идёт о авиабомбах серии Paveway II с лазерным наведением, которые подвешены к точкам крепления под крыльями истребителя F-16D Barak.

Источник изображения: topwar.ru

По сути, речь идёт об осовременивании обычных авиационных бомб Mk80, которые в США, где их и разработали, принято называть «тупыми». Осовременивание заключается в том, что неуправляемый авиационный боеприпас превращается в высокоточное оружие благодаря системе лазерного наведения на цель. Также к авиабомбе Mk80 добавляется оперение («рули»), позволяющее корректировать её полёт.

Точность Paveway II составляет порядка 5 м. В израильских источниках заявляют о 3 метрах.

Сам удар становится результатом «подсветки» цели либо самолётом-носителем, либо БПЛА-разведчиком или другим самолётом. Примером такой «подсветки» является лазерный целеуказатель в подвесном контейнере AN/AAQ-28.

За время операции против Ирана на эту страну было сброшено не менее полутора тысяч таких бомб.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
Продукция
F-16
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
