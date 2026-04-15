"Рособоронэкспорт": Россия заключила несколько контрактов на продажу Су-57Э

ЦАМТО, 14 июля. Россия заключила уже несколько контрактов на продажу истребителя пятого поколения Су-57Э, список заказчиков самолета расширяется, сообщила пресс-служба АО "Рособоронэкспорт" накануне оружейной выставки DSA-2026 в Малайзии.

Международная выставка вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026 пройдет с 20 по 23 апреля в Куала-Лумпуре (Малайзии).

"Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров "Рособоронэкспорта", ряд из которых уже законтрактовал российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется", – цитирует "РИА Новости" сообщение российского спецэкспортера.

Перспективный многофункциональный истребитель 5-го поколения Су-57Э станет одним из ключевых экспонатов на стенде "Рособоронэкспорта". За его плечами реальный боевой опыт, в том числе применение управляемых ракет большой дальности класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ противника.

В "Рособоронэкспорте" отметили, что "Су-57Э является отличным вариантом модернизации и развития малазийских королевских ВВС с учетом унификации по ряду систем и вооружений с имеющимся парком Су-30МКМ", – сообщает агентство.