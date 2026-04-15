Япония приобретет беспилотные авиационные комплексы в рамках программы замены парка ударных вертолетов

ЦАМТО, 14 апреля. Оборонный бюджет Японии на 2026 ф.г., утвержденный 7 апреля, предусматривает выделение 11,1 млрд. иен (69,7 млн. долл.) на приобретение первых пяти "широкозональных" БЛА для Сухопутных сил самообороны Японии.

Как сообщает Armyrecognition.com, данное ассигнование является первым подтвержденным шагом в рамках плановой замены парка ударных и разведывательных вертолетов беспилотными авиационными комплексами.

Правовой основой закупки является "Стратегия усиления обороноспособности", одобренная Кабинетом министров в декабре 2022 года. Документ предписывает поэтапное выведение из состава Сухопутных сил самообороны Японии вертолетов AH-64D "Апач", AH-1S "Кобра" и OH-1 "Ниндзя" (суммарно 167 ед.) и передачу их разведывательных и огневых функций многоцелевым БЛА класса MALE. Формирование самостоятельного беспилотного подразделения в структуре Сухопутных сил самообороны Японии запланировано на период до 2032 года.

Согласно бюджетной документации Минобороны Японии, закупаемая платформа должна обеспечивать обнаружение надводных и наземных объектов на большой дальности, сбор разведывательных данных и поддержку управления огнем. Ведомство не устанавливает ограничений на вооруженные конфигурации, что допускает последующее оснащение комплексов управляемым ракетным вооружением.

Известно, что по состоянию на апрель 2026 года статус основных претендентов на получение контракта сохраняют два БЛА класса MALE, прошедших оценочный этап испытаний на территории Японии: турецкий "Байрактар" TB2S компании Baykar Makina и израильский "Херон" Mk II компании Israel Aerospace Industries. Оценка "Херон" Mk II была завершена в 2024 ф.г. Летные испытания "Байрактар" TB2S были проведены в 2025 ф.г. Наземное обслуживание "Херон" Mk II в ходе испытаний осуществляла компания Kawasaki Heavy Industries.

В числе дополнительно рассматриваемых платформ – американский "Грэй Игл 25M" компании General Atomics Aeronautical Systems, а также перспективный национальный японский комплекс с вертикальным взлетом и посадкой.

Объявление результатов тендера по первоначальной партии из пяти единиц для Сухопутных сил самообороны Японии ожидается в течение 2026 ф.г.