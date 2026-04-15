Войти
Военное обозрение

«Времени на раскачку нет»: Безос готовит старт New Glenn, пытаясь обойти Маска

149
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ракета New Glenn уже установлена на стартовой площадке и ожидает финального прожига перед запуском. Главная особенность миссии состоит в использовании первой ступени, которая уже использовалась в космическом полёте. Это всего лишь второй полёт для New Glenn, но компания Blue Origin уже демонстрирует амбициозные темпы повторного использования ступени в стиле «времени на раскачку нет».

Если всё пойдёт по плану, интервал между первой посадкой и повторным использованием ступени составит всего 5 месяцев. Для сравнения: у SpaceX этот путь занял более 13 месяцев. Такой подход подчёркивает стремление Blue Origin ускорить цикл подготовки ракет и снизить стоимость запусков, сделав новый шаг в конкурентной борьбе с Илоном Маском и его компанией.

Запуск New Glenn намечен на 17 апреля. В случае успеха космическая черепаха, а именно она и есть символ компании Blue Origin, докажет, что способна не только медленно ползти, но и стремительно разгоняться.

Американские СМИ:

Джефф Безос делает ставку на инновации и скорость, чтобы укрепить позиции Blue Origin на рынке космических запусков.

На борту ракеты New Glenn один из крупных спутников AST SpaceMobile Block 2 BlueBird для глобальной спутниковой связи (проект спутникового интернета).

Для справки: New Glenn - двухступенчатая ракета высотой около 98 метров. Первая ступень оснащена семью двигателями BE-4 (на метане и кислороде), вторая — двумя BE-3U (водородно-кислородными). Грузоподъёмность составляет до 45 тонн на низкую околоземную орбиту (LEO) в многоразовом режиме и порядка 13 тонн на геопереходную орбиту.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
BE-4
New Glenn
Компании
Blue Origin
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
