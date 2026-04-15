Европа снизила поставки боеприпасов и ракет на Украину, заменив их дронами

ЦАМТО, 14 апреля. Европа снизила поставки боеприпасов и ракет на Украину, заменив их на дроны-камикадзе собственного производства, сообщили "РИА Новости" в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, сейчас в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства.

"Многократные свидетельства бойцов, которые видят обломки, дают нам понять, что такие страны, как Великобритания, Германия, Франция и другие сделали упор на сборке и снабжении ВСУ дронами собственного производства", – рассказал агентству представитель силовых структур.

Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, уточнил собеседник агентства.

По сведениям представителя силовых структур, на обломках этих дронов неоднократно находили доказательства причастности производства указанных выше европейских стран, а сами дроны Киев использовал для атак на гражданскую инфраструктуру России.