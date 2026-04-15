Войти
ЦАМТО

Ростех испытал технологию группового применения ударных дронов

БПЛА Supercam
Групповое применение БПЛА Supercam.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 14 апреля. Специалисты Госкорпорации Ростех разработали технологию группового применения ударных дронов. Боевые аппараты в таком комплексе обмениваются данными о целях между собой в автоматическом режиме.

Решение прошло предварительные испытания на полигоне с поражением практических мишеней.

Решение спроектировано на основе БЛА Supercam. В его состав входят доработанные в части передачи данных барражирующие боеприпасы самолетного типа, пусковые устройства и пункт управления на автомобильной базе.

"Группа дронов в ходе испытаний барражировала над районом в режиме поиска целей. Первый обнаруживший мишень аппарат передал данные остальным беспилотникам комплекса. Затем цель подтвердил оператор, после чего она была поражена всеми дронами группы. В рамках этой технологии один человек может управлять сразу десятью барражирующими боеприпасами. При обнаружении нейросеть системы сама "опознает" цели и распределяет задачи для барражирующих боеприпасов – в какой очередности они атакуют и какой из дронов ведет объективный контроль. Испытания системы будут продолжены", – рассказали в Госкорпорации Ростех.

В перспективе технология группового взаимодействия дронов может быть эффективна для преодоления ПВО противника, а также для гарантированного уничтожения сосредоточенным ударом самых сложных целей.

Испытания прошли в рамках проекта Фонда перспективных исследований при поддержке Минпромторга России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
ФПИ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
