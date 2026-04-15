ЦАМТО, 14 апреля. Украина усилиями Евросоюза превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Ущерб наносится и другим странам: оружие, на бумаге поставляемое киевскому режиму, в последующем всплывает в Африке, Азии и Латинской Америке. Их евросоюзовскими усилиями Украина превратилась в крупнейший центр незаконного оборота оружия. По подсчетам американского "Института изучения войны", каждый третий автомат, попавший в руки экстремистских и террористических групп по всему миру, – украинского происхождения", – цитирует "РИА Новости" заявление российского дипломата в ходе заседания Совбеза ООН.

В.Небензя также отметил, что еврочиновники отвергают саму идею дипломатического урегулирования и ведут откровенную пропаганду войны, параллельно усиливая санкционное давление на Россию, "которое не просто доказало свою неэффективность, но и нанесло колоссальный ущерб самим же странам Евросоюза и уже привело к инфляции и серьезному падению реальных доходов обычных европейцев".