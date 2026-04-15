ВМС США приняли на вооружение эсминец УРО DDG-124 класса "Арли Берк"

Источник изображения: Фото: dvidshub.net

ЦАМТО, 14 апреля. На военно-морской базе "Норфолк" 11 апреля состоялась церемония ввода в боевой состав ВМС США эсминца УРО класса "Арли Берк", (DDG-124) "Харви К.Барнум мл.".

"Харви К.Барнум мл." стал последним эсминцем класса "Арли Берк", построенным в конфигурации Flight IIA. Корабли следующей версии Flight III будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, включая значительно большую дальность обнаружения и сопровождения целей с использованием нового радиолокационного комплекса AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившего РЛС SPY-1, и систему управления оружием "Иджис" Baseline 10.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Контракт на поставку ВМС США эсминца "Харви К.Барнум мл." в конфигурации Flight IIA был подписан в июне 2013 года. Резка стали для строительства корабля началась в мае 2018 года, закладка киля состоялась в апреле 2021 года, спуск на воду – в июле 2023 года. Эсминец был передан ВМС США 17 ноября 2025 года.

В настоящее время в стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся еще несколько эскадренных миноносцев класса "Арли Берк", (DDG-126) "Луис Х.Уилсон мл.", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш", (DDG-134) "Джон Э.Килмер" и (DDG-136) "Ричард Г.Лугар".

