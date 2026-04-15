Военное обозрение

В США состоялся последний выпуск пилотов штурмовиков A-10 Thunderbolt II

Источник изображения: topwar.ru

На авиабазе ВВС США Дэвис-Монтен 357-я истребительная эскадрилья провела последний выпуск молодых офицеров-лётчиков для пилотирования штурмовиков A-10 Thunderbolt II. Церемония ознаменовала завершение работы единственного в США профильного учебного факультета для пилотов штурмовика, известного как «Warthog» («Бородавочник»).

Это событие произошло в тот момент, когда A-10 активно задействован в реальных боевых действиях в рамках операции «Эпическая ярость» - американской военной кампании против Ирана. В марте-апреле 2026 года штурмовики A-10C сыграли заметную роль на южном фланге конфликта, особенно в районе Ормузского пролива. По словам председателя Объединённого комитета начальников штабов генерала ВВС Дэна Кейна, «Warthog сейчас в бою на южном фланге и охотится за быстроходными атакующими катерами Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе». Штурмовики использовали свою 30-мм пушку GAU-8 Avenger для поражения иранских БЭКов и наносили удары по прибрежным целям.

Пентагон даже увеличил присутствие A-10 на Ближнем Востоке, направив дополнительные 18 самолётов к уже действовавшим там двенадцати машинам.

Выпуск последней группы пилотов A-10 на Дэвис-Монтен совпал с событиями на Ближнем Востоке, и это ставит вопрос о том, насколько целесообразно закрывать программу такой лётной подготовки. Если ещё год назад в США были уверены, что «Бородавочники» пойдут под списание, то война против Ирана показала заинтересованность американской армии в этих неприхотливых самолётах.

Командир 357-й эскадрильи ВВС США подполковник Раттер:

Мы отмечаем не только выпуск, но и конец целой эпохи. Пока последние наши выпускники завершают подготовку, оставшиеся в строю A-10C продолжают выполнять задачи в зоне Центрального командования США.

Таким образом, вопрос о полном выводе самолёта из эксплуатации остаётся открытым — боевой опыт марта-апреля 2026 года показал, что для определённых сценариев современного конфликта «Warthog» по-прежнему незаменим. Соответственно, не исключено, что в США будут и новые наборы на факультет штурмовой авиации.

