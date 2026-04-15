Дрон "Елка" поражает 90 процентов целей, рассказал российский боец

РИА Новости: оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Елка" поражает 90 процентов целей

ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Ёлка" поражает порядка 90% всех целей, по которым используется, рассказал РИА Новости командир зенитного дивизиона 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Чех".

Ранее боец с позывным "Зима" рассказал РИА Новости, что дрон-перехватчик "Ёлка" набирает популярность на фронте в борьбе с украинскими БПЛА.

"Около 90% составляет доля поражений", - пояснил "Чех".

Командир уточнил, что данный дрон-перехватчик используется не только мобильными огневыми группами для защиты от БПЛА самолетного типа, но также для защиты пехоты и техники от FPV-дронов.

Ранее московские инженеры представили журналистам дрон-перехватчик "Елка". Это автономный "охотник" на вражеские БПЛА без взрывчатой боевой части.