Дрон "Елка" набирает популярность на фронте

Оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Елка" набирает популярность на фронте

ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Оснащенный ИИ дрон-перехватчик "Ёлка" показывает хорошие результаты и набирает популярность на фронте, рассказал РИА Новости боец 4-й бригады "Южной" группировки войск с позывным "Зима".

"Ёлочки" показали себя отлично, очень хорошая разработка, тоже сбивают цель "на ура". Сбивали уже ударные БПЛА, сбивали разведывательные БПЛА, FPV противника. Все, что летит, все уничтожает", - пояснил "Зима".

Боец уточнил, что его мобильная огневая группа активно использует "Ёлку", на днях при помощи данного дрона-перехватчика был сбит украинский разведывательный БПЛА "Лелека".

Ранее московские инженеры представили журналистам дрон-перехватчик "Елка". Это автономный "охотник" на вражеские БПЛА без взрывчатой боевой части.