«Звезда»: Фрегат «Адмирал Григорович» заставил ВМФ Британии «курить в сторонке»

Российский фрегат «Адмирал Григорович» заставил Королевский военно-морской флот (ВМФ) Британии «курить в сторонке». Об этом стало известно еженедельнику «Звезда».

Издание отмечает, что 8 апреля два российских танкера Universal и Enigma, внесенные «лондонскими имперцами» в санкционный список, прошли вдоль побережья Великобритании в сопровождении российского корабля. «Королевский флот курил в сторонке», — говорится в публикации.

Ранее таблоид Daily Express заметил, что президент России Владимир Путин поставил на место британского премьер-министра Кира Стармера, переместив ракетный фрегат «Адмирал Григорович» в Ла-Манш.

Также в апреле капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал, что вступать в прямое противоборство с российским фрегатом себе дороже, «поэтому они просто наблюдали и сделали выводы».