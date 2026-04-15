Эскадрон «Улан» летучих: зенитчики в зоне СВО получили новый вездеход

Багги позволят мобильным огневым группам эффективнее сбивать беспилотники

Российские подразделения, прикрывающие войска от атак беспилотников, начали получать багги «Улан». Эти быстроходные и проходимые машины дополнительно оснащают средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пулеметами с тепловизорами. В экипажи входят пулеметчики и бойцы с переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК). Сочетание мобильной техники и вооружения должно повысить эффективность борьбы с беспилотниками, отмечают эксперты.

Как усилят зенитчиков багги «Улан»

Мобильные огневые группы, прикрывающие войска от ударов беспилотников, начали использовать багги «Улан», сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. Непосредственно в подразделениях машины дорабатывают — устанавливают средства радиоэлектронной борьбы и пулеметы с тепловизорами.

В экипажи «Уланов» входят пулеметчики и бойцы с переносными зенитными ракетными комплексами. Это позволяет поражать как небольшие беспилотники, так и более крупные аппараты самолетного типа.

Новые машины демонстрируют высокую эффективность в уничтожении дронов ВСУ, рассказали собеседники.

Мобильные огневые группы начали формировать в различных воинских частях на линии боевого соприкосновения. Их задача — прикрывать войска от ударов с воздуха на позициях и на марше.

«Уланы» создаются на базе «Нивы», что упрощает обслуживание и поиск комплектующих для ремонта — от серийного автомобиля используются двигатель и коробка передач. Машину доработали с учетом требований фронта: на панели приборов установлен блок электропитания для подключения оборудования и средств радиоэлектронной борьбы. Фары оснащены маскировочными крышками, дополнительно установлены противотуманные огни.

Двигатель запускается кнопкой, что позволяет водителю быстрее привести машину в движение в экстренной ситуации. В кузове предусмотрено откидное место для стрелка-наблюдателя, контролирующего воздушную обстановку в задней полусфере.

— Мобильным огневым группам необходим транспорт, который оперативно доставит их на позиции, где они будут вести наблюдение за воздушным пространством и поражать беспилотники, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Багги — относительно небольшое и относительно малозаметное транспортное средство, добавил он. А комплекс РЭБ должен защищать расчет.

— Бывают ситуации, когда группа сбивает один беспилотник, а затем появляется другой и атакует транспорт. Бывало даже, когда гибли операторы мобильной огневой группы, — объяснил эксперт. — Пулемет с тепловизором — последний рубеж обороны мобильной огневой группы. Она оснащена всем, чтобы не только выполнить боевую задачу, но и быть защищенной.

Такая тактика должна быть эффективной, заключил Леонков.

Появление мобильных огневых групп на багги «Улан» — это ответ на новую реальность боя, где угроза исходит не только от авиации в классическом понимании, но и от дронов, рассказал «Известиям» действительный член Академии военных наук, полковник в отставке, сенатор РФ Игорь Мурог.

— Сильная сторона такой тактики — сочетание высокой мобильности, быстрого развертывания и многослойного прикрытия: пулеметы с тепловизорами позволяют работать по маловысотным целям днем и ночью, а средства РЭБ и расчеты с ПЗРК формируют дополнительный контур защиты, — пояснил он.

По словам сенатора, в условиях, когда счет часто идет на минуты, а иногда и на секунды, именно скорость смены позиции и возможность оперативно закрыть уязвимый участок могут давать заметный эффект, особенно при сопровождении колонн, прикрытии тыловых маршрутов и оперативном реагировании на налеты.

Эффективность такой платформы будет определяться качеством разведки, связи, координации с другими средствами ПВО и грамотным включением в общую систему противодействия беспилотникам, добавил Мурог.

— В целом это оправданный подход, — рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Кнутов. — Такие подразделения должны действовать по единому плану противовоздушной обороны и получать целеуказание о перемещении беспилотников, чтобы заранее встречать их на маршруте и поражать.

Багги обеспечат мобильным огневым группам высокую скорость, возможность преодолевать пересеченную местность, а при угрозе атаки беспилотника позволяют быстро покинуть транспорт, отметил эксперт.

Как в войсках развиваются методы борьбы с беспилотниками

Ранее «Известия» сообщали о создании новых подразделений для борьбы с беспилотниками самолетного типа. В них входят две группы — операторы радиолокационных станций (РЛС) и расчеты дронов. Их готовят работать в связке с высоким уровнем взаимодействия. В зоне боевых действий операторы РЛС разворачивают свои станции и берут под контроль воздушную обстановку. При засечке вражеского дрона они передают данные на пункт управления. Командование анализирует информацию и отдает команду операторам дронов ПВО на уничтожение.

Современные радиолокационные станции и обновленное программное обеспечение позволяют точно определить местоположение воздушных объектов и их ключевые параметры в режиме реального времени. Это значительно увеличивает эффективность применения беспилотных летательных аппаратов противовоздушной обороны.

В ходе подготовки военнослужащие осваивают не только новые тактические приемы работы с зенитными дронами, но и изучают технику — знакомятся с возможностями легких и мобильных РЛС, а также самих БПЛА. В настоящее время на вооружение подразделений поступают аппараты серии «Молния-ПВО».

Роман Крецул

Богдан Степовой