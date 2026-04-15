«Кембрийский взрыв»: новый прогноз от предсказателя кризиса 2008 года

Один из авторитетных прогнозистов в сфере экономики Нуриэль Рубини выступил с новым «предсказанием» по поводу дальнейшего развития событий в мире. Рубини стал известен после своего сбывшегося прогноза о мировом финансовом кризисе образца 2008-2009 годов.

Сегодняшний мир в плане технологических свершений Нуриэль Рубини назвал «Кембрийским взрывом».

Что он имеет в виду? Сначала о том, что вообще принято называть Кембрийским взрывом. Это особо значимое событие (череда событий) в истории нашей планеты. До кембрийского периода жизнь на Земле была простейшей: в основном одноклеточные организмы, колониальные формы и примитивные многоклеточные без сложных органов. Ископаемых остатков сложных животных за предшествующий Кембрийскому взрыву период крайне мало, да и то у учёных есть сомнения по поводу их реального возраста. Внезапно (по геологическим меркам) появляется огромное разнообразие сложных многоклеточных животных. За короткий срок возникли практически все основные типы животных, которые существуют сегодня, включая хордовых.

Рубини в этом контексте имеет в виду беспрецедентный инновационный всплеск, включая скачок развития искусственного интеллекта, полупроводниковых технологий, человекоподобных роботов и др.

По его словам, такого масштабного и одновременного технологически проработанного прорыва человечество ещё не видело.

По словам прогнозиста, новые технологии, активно входящие в нашу повседневную жизнь, способны устроить революцию в росте экономики, если ими правильно пользоваться. Ключевое слово тут «если».

Рост экономики США в перспективе 20–25 лет может достичь 10% в год при условии развития AGI (искусственного общего интеллекта).

По словам Нуриэля Рубини, США и Китай — главные бенефициары. Рубини назвал эти две страны ведущими мировыми новаторами, которые используют ИИ как драйвер роста.

Рубини:

Технологический бум уже проявляется в ускорении инвестиций в дата-центры, полупроводники и автоматизацию, что даёт мощный позитивный рывок предложения, повышает производительность и может даже смягчать инфляционное давление.

При этом Рубини прогнозирует и значительное «высвобождение рабочей силы» при дальнейшем развитии ИИ. Куда именно пойдут все «высвобождённые», пока вопрос.

Но технологический импульс, по его оценке, перевешивает все риски в долгосрочной перспективе.

