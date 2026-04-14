Продолжается эскизное проектирование российской межпланетной станции «Венера-Д»

«Венера-Д» по-прежнему на этапе эскизов

Российская автоматическая межпланетная станция «Венера-Д» в составе федеральной программы «Космическая наука», задачей которой является изучение поверхности планеты Венера, на сегодняшний день находится на этапе эскизного проектирования. Такое заявление сделал представитель «Геоскана» Александр Хохлов.

Согласно озвученным данным, миссия «Венера-Д» должна стартовать в 2036 году. Разработку станции ведут инженеры НПО им.Лавочкина, расположенного в Химках, а ИКИ РАН выбран в качестве головного научного института. Изначально о «Венере-Д» заговорили еще в 2012 году на планетном симпозиуме в ИКИ РАН, где встретились российские, американские и европейские ученые, а также специалисты других стран, которые интересуются изучением Венеры. Затем проект неоднократно приостанавливался и возобновлялся, но дальше эскизов не продвинулся. В отличие от аппаратов, запущенных к Венере в советское время, «Венера-Д», она же «Венера Долгоживущая», должна проработать на поверхности планеты несколько часов. Причем ранее рассматривался вариант ее функционирования в течение нескольких недель, но он был отклонен, так как требует принципиально новую электронику, способную работать в экстремальных условиях Венеры. Напомним, на днях вице-президентом РАН Сергеем Чернышевом были озвучены планы по поиску на Венере следов жизни и сложных органических соединений, которые будут реализованы с помощью проекта «Венера Д», включающего в себя орбитальный аппарат, посадочный модуль и зонды, парящие над поверхностью планеты.

Макс Антонов

