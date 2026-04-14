Твердотельная ядерная батарейка из США сможет питать небольшие устройства до 100 лет

227
0
0

Ядерная батарейка

Компания NRD LLC представила новую серию ядерных батареек NBV, чей срок службы составляет до 100 лет без необходимости обслуживания и перезарядки. Это примерно равно периоду полураспада никеля-63 — радиоактивного элемента, который является «сердцем» этого устройства. Твердотельная конструкция батареи специально выполнена так, чтобы ее невозможно было разобрать или вскрыть без повреждения – это одноразовое устройство.

Данный изотоп считается наиболее перспективным для создания компактных ядерных источников питания, но у него есть принципиальный недостаток. Никель-63 генерирует бета-излучение крайне малой мощности. С другой стороны, процесс распада изотопа непрерывный, что позволяет предельно долго поддерживать работу устройств с символическим потреблением энергии, которые нельзя отключать. Таких, как датчики — особенно установленные в удаленной местности. Компания NRD заявляет, что батарея может обеспечивать выходную мощность от 5 нановатт до 500 нановатт. Устройство работает в диапазоне напряжений от 1,0 В до 20,0 В, номинальный ток 7,5-33 нА. Размеры батарейки всего 20 мм х 20 мм х 12 мм. Из-за малой энергии бета-излучение не выходит за пределы конструкции, а потому такая батарейка полностью безопасна. О стоимости новой батарейки и планах по ее серийному выпуску пока ничего неизвестно.

Александр Мартыненко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
ЯЭУ
