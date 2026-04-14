Твердотельная ядерная батарейка из США сможет питать небольшие устройства до 100 лет

Ядерная батарейка

Компания NRD LLC представила новую серию ядерных батареек NBV, чей срок службы составляет до 100 лет без необходимости обслуживания и перезарядки. Это примерно равно периоду полураспада никеля-63 — радиоактивного элемента, который является «сердцем» этого устройства. Твердотельная конструкция батареи специально выполнена так, чтобы ее невозможно было разобрать или вскрыть без повреждения – это одноразовое устройство.

Данный изотоп считается наиболее перспективным для создания компактных ядерных источников питания, но у него есть принципиальный недостаток. Никель-63 генерирует бета-излучение крайне малой мощности. С другой стороны, процесс распада изотопа непрерывный, что позволяет предельно долго поддерживать работу устройств с символическим потреблением энергии, которые нельзя отключать. Таких, как датчики — особенно установленные в удаленной местности. Компания NRD заявляет, что батарея может обеспечивать выходную мощность от 5 нановатт до 500 нановатт. Устройство работает в диапазоне напряжений от 1,0 В до 20,0 В, номинальный ток 7,5-33 нА. Размеры батарейки всего 20 мм х 20 мм х 12 мм. Из-за малой энергии бета-излучение не выходит за пределы конструкции, а потому такая батарейка полностью безопасна. О стоимости новой батарейки и планах по ее серийному выпуску пока ничего неизвестно.

Александр Мартыненко