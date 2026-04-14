На Украине захотели перехватывать «Орешник» в космосе. Удастся ли им это?

Нардеп Вениславский: Украина создаст космические войска для перехвата «Орешника»

В перспективе ближайших трех-пяти лет Украина планирует создать свои собственные космические войска, заявил депутат Верховной рады Федор Вениславский. Одна из целей реформы — разработка средств противодействия гиперзвуковой ракете «Орешник». В Москве полагают, что при нынешнем уровне развития технологий перехватить «Орешник» могут лишь Россия, США, Китай и Израиль.

Украина хочет создать собственные космические войска. В числе прочего, это связано с противодействием российским ракетам «Орешник», заявил в интервью «РБК-Украина» депутат Верховной рады Федор Вениславский, возглавляющий парламентский подкомитет по госбезопасности и обороне.

По словам Вениславского, траектория полета российской ракеты «Орешник» проходит на высоте более 100 километров, то есть в космосе, который «не ограничен государственными границами». При этом наземные установки украинской системы ПВО «работают на высотах до 30-40 километров» .

«Поэтому вопрос необходимости создания Космических сил имеет целью, в том числе, юридическую легализацию деятельности ВСУ в новом военном домене — космическом», — пояснил депутат.

По мнению парламентария, для эффективного уничтожения ракет типа «Орешник» перехват «должен происходить еще до момента разделения боевых блоков в космосе»,

так как «сбить один ракетоноситель на высоте более 100 километров значительно легче, чем пытаться уничтожить шесть гиперзвуковых маневровых блоков во время их падения».

Нардеп отметил важность «раннего информирования о запуске» и посетовал, что в настоящее время для этих целей Украина «полагается на арендованные спутники или данные от партнеров, что несет определенные риски». Вениславский напомнил, что ранее уже случались «паузы в передаче разведданных со стороны союзников» и ограничения в работе системы Starlink, что «нарушало координацию действий военных». По этой причине, как полагает парламентарий, Украине необходимы собственные спутники, которые «обеспечат полностью защищенную связь и для руководства государства, и для военного руководства».

В публикации «РБК-Украина» отмечено, что в прошлом году при ВСУ уже было создано «Управление космической политики», одна из главных целей которого — «поиск и интеграция передовых технологий совместно с учеными».

Что представляет собой «Орешник»

За время специальной военной операции Россия дважды применяла «Орешник» для поражения целей на Украине.

В первый раз это произошло 21 ноября 2024 года. Ракета была запущена с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области и поразила завод ПО «Южмаш» в украинском городе Днепр (Днепропетровск).

Повторно «Орешник» стартовал 9 января 2026 года. Удар был нанесен по Львовскому авиационному заводу, где обслуживались истребители и производились ударные беспилотники. В Минобороны заявили, что это стало ответом на отраженную атаку украинских БПЛА на резиденцию Владимира Путина.

О начале серийного производства этого оружия президент России сообщил 22 ноября 2024 года. 30 декабря 2025 года «Орешник» официально поставили на боевое дежурство в Белоруссии.

По данным портала «Объясняем.рф», максимальная дальность полета «Орешника» составляет 5500 километров, скорость — до 10 Махов (примерно 12,4 тыс. км/ч, или около 3 км/с), а масса боевой части может достигать полутора тонн. В ядерном оснащении комплекс способен нести заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, что эквивалентно 45 взрывам в Хиросиме. Перехват ракеты возможен только на начальном участке траектории полета.

«Украина лжет»

Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что у Украины не было и не будет средств перехвата российской ракеты «Орешник».

«На сегодняшний день Украина практически постоянно занимается ложью. Уже к этому привыкли многие. Делается это для того, чтобы показать, что Украина якобы и космическая держава, и держава, которая в состоянии создавать беспилотники, способные перехватывать различные цели, включая чуть ли не баллистические ракеты», — отметил Юрий Кнутов.

По его словам, на сегодняшний день средства перехвата баллистических ракет в космосе есть только у США, России, Китая и Израиля.

Депутат Андрей Колесник также усомнился в способности Украины сбивать «Орешник» в космосе, но также и не исключил, что Запад может помочь Киеву в этом деле.

«Если будут разрабатываться такие технологии, для этого нужна целая система, включая электростанции, оборудованные цеха и так далее. На голом месте этого не построишь. Поэтому можно будет довольно спокойно уничтожить все это имеющимися на нашем вооружении боевыми средствами», — заявил он «Ленте.ру».

Александр Кондратьев

Евгений Фалько