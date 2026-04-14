Rheinmetall и Destinus договорились о создании ракетного предприятия

Поставляющие оружие Киеву Rheinmetall и Destinus решили создать совместное предприятие

Германский оборонный концерн Rheinmetall и швейцарско-нидерландская компания Destinus договорились создать совместное предприятие для выпуска современных ракетных систем во второй половине 2026 года.

Соответствующее соглашение компаний предполагает учреждение новой структуры под названием Rheinmetall Destinus Strike Systems, передает ТАСС.

Германский концерн получит в ней решающую долю в 51% акций. Новое предприятие займется производством, продажей и поставками передовых крылатых ракет и баллистической реактивной артиллерии.

"Мы должны расширить промышленную базу для современных систем обороны в Европе. Это совместное предприятие отражает такую необходимость. <…> Мы закладываем основу для масштабируемого выпуска боевых ракет, адаптированных к текущим требованиям европейских и союзных вооруженных сил", – заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

В немецкой компании отметили растущий спрос на тысячи ракетных комплексов ежегодно, который в будущем может достигнуть десятков тысяч единиц. Системы, поставляемые Destinus, уже активно применяются украинскими военными. Швейцарско-нидерландская фирма производит более 2 тыс. крылатых ракет в год, а также разрабатывает турбореактивные двигатели.

В рамках партнерства планируется расширить производственные мощности на территории Германии. Новая компания будет ориентирована на европейский рынок и отдельные страны НАТО. Цель проекта – преодолеть разрыв между потребностями Европы и Украины и реальными возможностями оборонной промышленности региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября прошлого года германский концерн открыл свой первый оборонный завод на территории Украины. Позже производитель поставил украинским вооруженным силам новейшую гусеничную боевую машину пехоты Lynx. Глава компании Армин Паппергер пообещал ежегодно отправлять Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов.

Мария Иванова