В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454

В рамках Российского венчурного форума в Казани публике впервые продемонстрировали макет перспективного пассажирского самолета Ту-454, передает "Комсомольская правда".

Фото презентации макета были опубликованы Объединенной авиастроительной корпорацией, на снимках запечатлены глава Татарстана Рустам Минниханов, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и помощник президента Андрей Фурсенко.

Объединенная авиастроительная корпорация пока не раскрыла подробностей о проекте. Руководитель проекта Алексей Шаданов отметил, что сейчас компания "Туполев" сосредоточена на выпуске Ту-214, однако разработка новых технологий продолжается постоянно.

О характеристиках Ту-454 известно немного. По предварительной информации, самолет может занять нишу дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров, сопоставимых по классу с Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. В качестве двигателей рассматривают установку двух перспективных ПД-26, являющихся развитием ПД-35.

До этого появления макет Ту-454 мелькал только на одном из слайдов презентации ОАК о новой линейке российских двигателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что благодаря сотрудничеству с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций обеспечена поточная сборка фюзеляжа Ту-214 за 12 дней с планом выпуска до 20 самолетов в год.

Антон Алиханов подтвердил достижение договоренностей с потенциальными покупателями Ту-214 и рост отечественных авиационных технологий.

Обновленный Ту-214 с российскими системами получил сертификат и готов к серийному производству.

Елизавета Шишкова