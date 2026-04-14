Российские «Герани» начали охотиться на мобильные группы ПВО ВСУ

Российские «Герани» снова меняют тактику, как сообщают вражеские ресурсы, дроны-камикадзе начали охоту за мобильными группами ПВО ВСУ. С начала этого года по официальным данным уничтожено уже более десятка мобильных установок, но на самом деле их гораздо больше.

Российские специалисты продолжают модернизировать «Герани», теперь они научились уничтожать мобильные огневые группы ПВО ВСУ, а также различные самоходные установки типа немецкого «Гепарда». Первые такие случаи были зафиксированы еще в декабре прошлого года, а в этом году их число только выросло.

Как заявил украинский эксперт по ПВО, а по совместительству еще и советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов, часть российских «Гераней» получила опцию управления оператором, став по-настоящему опасным оружием, способным поражать движущиеся цели. Тактика их применения против мобильных групп ПВО довольно проста, первый дрон вскрывает местоположение группы и отвлекает ее на себя, второй поражает цель.

На данный момент украинцы не разработали эффективные меры противодействия этой тактике. Бескрестнов призывает расчеты мобильных установок ПВО тщательней маскировать их, даже в тыловых районах, а также чаще менять боевые позиции.

Напомним, что российские «Герани» далеко ушли от своего прародителя — иранского «Шахеда». На сегодняшний день они используются в качестве носителей для FPV-дронов, охотников за авиацией ВСУ с помощью авиационных ракет Р-60 и даже минных заградителей, сбрасывающих противотанковые мины. А управляемая версия вполне удачно работает по движущимся целям, в том числе и на железной дороге.