Корабли лавировали: как американцы планируют блокировать иранские порты

Способен ли Вашингтон полностью закрыть Ормузский пролив и как этому будет противостоять Тегеран

С 17:00 по московскому времени США начали морскую операцию в Ормузском проливе, ограничив проход к иранским портам. В операции будут задействованы морпехи на катерах и вертолетах, авианосцы, универсальные десантные корабли и ракетные эсминцы, отмечают опрошенные «Известиями» военные эксперты. При этом американским кораблям, скорее всего, для своей же безопасности придется держаться на значительном расстоянии от берегов исламской республики. Иранское руководство с большой долей вероятности задействует все имеющиеся у него средства — от противокорабельных ракет до беспилотников и подводных дронов-камикадзе — чтобы нанести урон флоту противника. Однако длительное время противостоять блокаде в условиях значительного военно-технического превосходства США будет сложно, считают специалисты.

Как могут закрыть иранские порты

Силы Центрального командования США (CENTCOM) начали блокировать все морские суда, входящие и выходящие из иранских портов, с 17:00 по московскому времени. Запретная мера затронет суда из любых стран, сообщили в командовании.

«Силы CENTCOM не будут препятствовать свободе судоходства для судов, проходящих через Ормузский пролив в и из неиранских портов», — уточнили в командовании.

Ранее о возможности введения блокады Ормузского пролива заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, американские военные корабли могут останавливать суда, которые попытаются пройти по нему в нарушение ограничений.

Заявления Вашингтона о морской блокаде Ирана подразумевают установление полного контроля над акваторией Персидского залива, полагает военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Технически это означает режим, при котором ни одно судно не сможет войти в иранские порты или покинуть их, — объяснил он «Известиям».

При этом любой захват кораблей американскими военными кораблями будет незаконным.

— Это противоречит всем правовым актам, регламентирующим гражданское судоходство, — сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Чем будут блокировать

ВМС США обладают всеми необходимыми силами для плотной блокады и Ормузского пролива, и портов Ирана. С отслеживанием трафика в этом районе мирового океана проблем не будет. Современные средства разведки — спутники, самолеты ДРЛО (Дальнего Радиолокационного Обнаружения) и беспилотники позволяют отслеживать движение судов на больших расстояниях, даже если те отключат транспондеры — приборы, сообщающие точку нахождения, скорость корабля и ряд других параметров, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Пяти-шести эсминцев вполне хватит для того, чтобы перекрыть ключевые морские пути и создать эффективную блокаду, уверен Юрий Кнутов.

— ВМС США для проведения такой операции не надо будет задействовать все военные корабли, сосредоточенные в этом регионе, — рассказал «Известиям» эксперт.

Горловина Персидского залива может быть перекрыта эскадрой, основу которой составляют эсминцы типа Arleigh Burke, считает военный эксперт Дмитрий Корнев.

Наличие на их борту универсальных пусковых установок Mk41 с ракетами семейства Standard и Tomahawk позволяет как уничтожить любую крупную цель, так и принудительно остановить судно для досмотра.

— Дополнительную поддержку обеспечит авианосная ударная группа (АУГ) и экспедиционные силы во главе с универсальными десантными кораблями, — пояснил Корнев.

Проскользнуть мимо такого заслона смогут разве что маломерные суда или катера в прибрежной зоне, но для танкерного флота и крупных сухогрузов блокада станет непреодолимой, уверены эксперты.

Как будут останавливать суда

Сценарий действий при перехвате судов хорошо известен и неоднократно отрабатывался в последние годы. Сначала экипажу по радиосвязи предложат изменить маршрут или остановить судно. При неподчинении самолет или вертолет может вылететь в район и предупредить нарушителя огнем по курсу движения, демонстрируя решимость применить силу.

— Далее к такому танкеру или другому гражданскому судну с борта военного корабля будет послана вооруженная команда американских морпехов, — отметил Юрий Кнутов.

Вертолетные подразделения и быстроходные катера позволяют оперативно проводить досмотровые операции на значительном удалении от основных сил флота.

Даже если судно сумеет уйти из зоны непосредственной блокады, его могут перехватить уже в открытом море и отконвоировать в один из портов союзных государств, например в Оман.

— Для этого есть все необходимые ресурсы: базы и порты, а также возможность догнать судно на значительном удалении от зоны конфликта, — пояснил эксперт.

Будет ли Иран прорывать блокаду

Ключевой вопрос заключается в готовности Ирана к силовому прорыву. Надводный флот исламской республики значительно уступает американскому по возможностям, поэтому Тегеран, вероятнее всего, сделает ставку на тактику асимметричного ответа.

— Иран будет использовать дроны-камикадзе типа Shahed для перенасыщения систем ПВО американских кораблей. Или попытается поражать цели береговыми противокорабельными комплексами, — добавил Дмитрий Корнев.

Не стоит сбрасывать со счетов безэкипажные катера и автономные подводные аппараты-камикадзе, начиненные взрывчаткой.

Такая угроза заставит США держать свой флот как можно дальше от иранского берега, чтобы не подвергать его излишнему риску — даже повреждение одного большого военного корабля, не говоря уже об его потере, станет большим имиджевым ударом для американцев, отмечают эксперты.

Однако возникает вопрос насколько долго и успешно Иран сможет проводить такие удары. Нанести разовый урон американской эскадре он способен, но вести длительную операцию по деблокированию залива в условиях тотального технического превосходства США будет крайне сложно.

— На данный момент вероятность успешного силового прорыва блокады выглядит невысокой, хотя риск прямых боевых столкновений остается значительным, — подытожил Дмитрий Корнев.

Зачем США вводят блокаду

Решение Центрального командования США о начале морской блокады Ирана — это классический пример «симметричного ответа» в геополитике. Основная цель Вашингтона здесь предельно прозрачна: заставить Тегеран разблокировать Ормузский пролив, считает востоковед Кирилл Семенов.

— Ситуация развивается по принципу зеркала. Иран перекрыл ключевую транспортную артерию — Ормузский пролив, — и в ответ США предпринимают попытку полностью парализовать иранское судоходство и работу портов. Фактически Вашингтон говорит: «Ваши корабли не сдвинутся с места до тех пор, пока вы не откроете пролив для мирового сообщества», — объяснил он.

По мнению эксперта, в этом маневре прослеживается несколько стратегических расчетов администрации Трампа. Первый — избежать прямой военной эскалации. На данном этапе блокада портов выглядит как попытка решить вопрос без полномасштабных авиаударов или вторжения. США пытаются бить Иран его же оружием — созданием логистического и экономического тупика.

— Второй — дипломатическая изоляция Ирана, — полагает Кирилл Семенов. — Если Тегеран решит ответить на блокаду атаками на американские базы в регионе или порты арабских государств в Персидском заливе, восприятие конфликта в мире изменится. В этом случае иранская сторона рискует лишиться даже минимальной международной поддержки, так как будет выглядеть инициатором уже «горячей» фазы войны.

Очевидно, что мгновенного результата блокада не даст. Однако через определенное время — и этот период вряд ли будет коротким — экономическое давление может оказаться критическим. Расчет делается на то, что возникшие внутри страны проблемы вынудят руководство Ирана пойти на попятную, уточнил Семенов.

От блокады пролива пострадают и другие страны, отмечают эксперты.

— Для Китая — а это основной геополитический соперник США — это не так уж и страшно. Его нефтяных запасов хватит почти на 300 дней, — отметил Юрий Кнутов.

Труднее всего в этой ситуации придется Индии и ряду стран Юго-Восточной Азии, не сделавшим стратегических запасов — там, как считают многие эксперты, могут начаться серьезные проблемы с топливом.

Богдан Степовой

Юлия Леонова