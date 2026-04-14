Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»

США вновь угрожают Китаю, на этот раз очередным повышением пошлин за «поставки оружия Ирану». Какое именно оружие, по версии источников из Вашингтона, получает Иран, почему на самом деле все эти обвинения безосновательны – и зачем в таком случае Белому дому подобные спекуляции?

США пригрозили жестким ответом Китаю, если он будет поставлять Ирану вооружения. Ранее президент Дональд Трамп сказал, что у Китая возникнут "большие проблемы", если тот решит поставить оружие Ирану – а именно, США обложат Китай дополнительной пошлиной в 50%. На чем вообще основываются заявления Трампа?

Некоторые американские СМИ, в частности The New York Times, утверждают, что американские спецслужбы получили информацию о том, что в последние недели Китай мог отправить в Иран партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), которые могут быть использованы в конфликте с США и Израилем. На ПЗРК у Трампа может быть персональный зуб – президент США утверждал, что единственный сбитый Ираном американский истребитель был как раз поражен таким типом вооружений.

Помимо этого, несколько ранее Reuters утверждал, что Иран близок к заключению сделки с Китаем о закупке противокорабельных крылатых ракет CM-302. Это уже куда более серьезное оружие, потому что оно помогло бы Ирану и в блокаде Ормузского пролива, и в прямой угрозе поражения кораблей ВМС США, находящихся в регионе.

В то же время даже эти СМИ признают, что полученная на условиях анонимности разведывательная информация не дает однозначного ответа, были ли уже китайское оружие отправлено Ирану. Использование анонимных источников уже само по себе ставит под сомнения все эти обвинения.

В США утверждают, что Китай мог снять ограничения на поставки вооружений Ирану частным фирмам из третьих стран, которые мог ли бы отправлять как минимум комплектующие по воздуху через Афганистан и некоторые неназванные страны Средней Азии (предположительно, Киргизию). Американские источники, большинство из которых – это бывшие сотрудники администрации или отставные военные, утверждают, что Иран критично зависит от Китая в поставках комплектующих для ракет и беспилотников. Речь идет в первую очередь об электронных компонентах (чипах и других).

В Пекине категорически отвергают саму возможность таких поставок. "Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта; информация, о которой идет речь, не соответствует действительности, – заявил официальный представитель МИД КНР Лю Пэнъюй. – Как ответственная крупная держава, Китай последовательно выполняет свои международные обязательства.

Мы призываем американскую сторону воздерживаться от безосновательных обвинений, злонамеренных сопоставлений и сенсационных заявлений".

В Китае настаивают, что если и идут некие поставки, то лишь общегражданских компонентов и в рамках гражданских же сделок. Несомненно, значительное количество нужных для производства современной боевой техники деталей и запчастей имеют чисто гражданское происхождение и свободно продаются на мировом рынке. Достаточно сказать, что у мирного агродрона и боевого тяжелого дрона-бомбардировщика почти все детали идентичны. Но все же противорабельные ракеты и их электронную начинку к такого рода технике отнести было бы сложно.

В любом случае утверждать, что речь идет о компонентах двойного назначения, достоверно никто не может. Так что пока все обвинения в адрес Китая не выходят за рамках риторики.

Никаких доказательств, тем более подтвержденных чем-то вещественным, в обвинениях в адрес Китая нет.

С политической же точки зрения Пекин тщательно блюдет принцип нейтралитета. Причем нейтралитета настоящего, а не той его лицемерной формы, которую исповедует по отношению к конфликту на Украине, например, якобы нейтральная Швейцария. Нейтралитет для Китая в любых вооруженных конфликтах – это один из основных постулатов внешней политики и даже принципов существования современного китайского государства.

Более того, в последнее время китайская риторика скорее была направлена на поддержку арабских стран, которые оказались наиболее пострадавшей стороной конфликта из-за присутствия на их территории американских военных баз. Китай зависим от нефти и газа, поступающих из стран Персидского Залива и поэтому не может совсем оставаться в стороне - но и не собирается участвовать в боевых действиях.

Согласно некоторым конспирологическим теориям, практически все, что делает администрация Трампа, так или иначе – гибридное противостояние именно с Китаем. А Иран, для которого Китай – крупнейший торговый партнер, – лишь сопутствующая жертва. В таком контексте нападки на Китай, тем более не подтвержденные никакими доказательствами, выглядят для Вашингтона вполне органично.

Ранее в США уже обвиняли и Китай, и Россию в предоставлении Ирану разведывательных данных для нанесения ударов по американским корабля и базам (Россия это опять же опровергала). По сути перед нами единая цепочка обвинений, имеющая целью втянуть в противостояние – хотя бы на уровне риторики – более крупные страны.

Американские источники регулярно подчеркивают, что «за спиной Тегерана стоят Пекин и Москва», что не только не подтверждается фактами, но и создает негативный переговорный фон

и серьезно осложняет поиск выхода из тупиковой ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке не по вине Пекина и Москвы, а вопреки их позиции. А учитывая то, что Вашингтон нацелен на долгосрочное противостояние с Китаем, перед нами опасный симптом, указывающий на неадекватность американского восприятия ситуации в мире.

Конечно, Китай заинтересован в политическом ослаблении Соединенных Штатов через поражение в войне против Ирана. Однако реализация этой стратегии не может быть поставлена под вопрос столь сиюминутными шагами, как поставки Ирану ПЗРК или даже крылатых ракет в разгар конфликта с Соединенными Штатами. Подобные рискованные ходы в целом не свойственны политической культуре Китая.

Тем более, что визит Дональда Трампа в Пекин не отменен, а лишь отложен в связи с «загруженностью» главы Белого дома войной на Ближнем Востоке. Возможно, в преддверии визита, который предварительно намечен на середину мая, администрация Трампа делает привычный для американцев ход: повышает переговорные позиции путем голословных обвинений. А для такого рода операций традиционно используются анонимные источники и ссылки на бывших чиновников и отставных военных.

Евгений Крутиков