В России изучили поврежденный Ираном американский KC-135R

Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia
Фото: U.S. Department of Defense / Wikimedia.

В России сделали выводы, изучив пробоины на американском самолете KC-135R

Изучение пробоин на американском топливозаправщике KC-135R от удара иранской ракеты, совершенного в марте по авиабазе Принц Султан, позволяет сделать несколько интересных выводов. Об этом пишет российский Telegram-канал «Военная хроника».

Издание утверждает, что, во-первых, боевая часть иранской ракеты сдетонировала близко от самолета. Во-вторых, как пишет Telegram-канал, поражающие элементы ракеты, вероятно, имеют форму параллелепипеда. В третьих, согласно публикации, ущерб мог быть нанесен и другим самолетам, находящимся на авиабазе. И в-четвертых, заключает издание, остается неясным вопрос о том, почему Иран не атаковал аэропорт Тель-Авива (Бен-Гурион).

Ранее издание TWZ заметило, что в Великобританию прибыл KC-135R, покрытый «заплатками».

В марте журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил Соединенных Штатов оказались повреждены в результате атаки Ирана по саудовской авиационной базе Принца Султан.

В том же месяце РИА Новости при изучении материалов ВВС США заметило, что упавший на западе Ирака американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker оказался не оборудован парашютами или системой катапультирования.

  • 14.04 04:29
  • 4
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 20:48
  • 15521
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 17:15
  • 1072
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.04 11:23
  • 1
Ядерный дрон «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии
  • 13.04 11:18
  • 1
Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 13.04 10:28
  • 1
Лазерная технология NASA в миссии Artemis II
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"