Создатель «Ланцета» покажет РУК в Малайзии

ZALA покажет РУК «Ланцет-Э» на выставке DSA в Малайзии

Разведывательно-ударный комплекс (РУК) «Ланцет-Э» покажут на международной выставке DSA 2026 в Малайзии. Об этом сообщила компания — создатель дронов Zala в Telegram.

Российский производитель покажет разведывательный дрон самолетного типа Z-16Э, который обнаруживает цели при помощи машинного зрения, а также барражирующие боеприпасы «Изделие-51Э» и «Изделие-52Э». Кроме того, на стенде продемонстрируют пусковую установку однократного применения, которая обеспечивает старт «Изделия-51Э». Эти элементы входят в состав РУК.

В сообщении подчеркнули, что комплекс интенсивно эксплуатируют в зоне специальной военной операции (СВО). «Ланцетами» поразили более 4,5 тысячи целей, включая танки Leopard и реактивные системы залпового огня HIMARS.

В марте начальник расчета беспилотников группировки российских войск «Центр» сообщил, что средняя дальность полета «Ланцетов» в зоне СВО — 90 километров.