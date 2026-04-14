Военное обозрение

Противник: в российском БПЛА КВО обнаружены компоненты западного производства

Источник изображения: topwar.ru

Украинское ГУР с явным неудовольствием утверждает, что в российском разведывательном беспилотнике «Князь Вещий Олег» (КВО) обнаружены электронные компоненты, произведенные в США, Швейцарии, Нидерландах и других «союзных» Киеву западных странах.

Ресурсы противника отмечают, что БПЛА КВО оснащен двумя камерами: курсовой IP-камерой китайского производства Shenzhen Zhongxi Security и гиростабилизированной оптической системой D-80AI (КНР), включающей трехосный подвес, широкоугольную камеру Full HD и камеру с 10-кратным оптическим зумом. Система также имеет функции ночного видения, выявления и сопровождения целей в режиме реального времени с использованием технологий искусственного интеллекта. При этом, как выяснилось, полетный контроллер построен на микроконтроллерах, произведенных швейцарской компанией STMicroelectronics на предприятиях в КНР, а также на компонентах китайской CUAV Technology. Для навигации в условиях противодействия РЭБ используется четырехканальная CRP-антенна. Движение беспилотника обеспечивают два электродвигателя SunnySky китайского производства, установленные на консолях крыльев.

Учитывая, что в конструкции дрона противником обнаружено 33 компонента из США и 5 из Швейцарии, на Украине сетуют, что российские производители беспилотных систем, несмотря на санкции, не утратили доступ к необходимым им западным технологиям.

Как известно, «Князь Вещий Олег» предназначен для работы на дистанциях 30-40 километров, обеспечивая разведку, уточнение целей, целеуказание и контроль результатов применения FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» (КВН).

