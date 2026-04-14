Военное обозрение

В Австралии прошли первые стрельбы реактивными снарядами своего производства

На полигоне Вумера в Южной Австралии успешно прошли первые стрельбы управляемыми реактивными снарядами своего производства. Когда их примут на вооружение, возможности австралийской армии по нанесению ударов на дальние расстояния существенно расширятся.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Австралии.

В оборонном ведомстве отметили, что теперь австралийские военные смогут поражать цели за пределами досягаемости традиционной артиллерии.

На стрельбах для пусков снарядов GMLRS была задействована реактивная система залпового огня HIMARS американского производства. Эти установки были массово закуплены Австралией у США в рамках программы повышения дальнобойности артиллерии.

Примечательно, что завод по производству этих боеприпасов открылся совсем недавно. Его открытие до конца прошлого года анонсировал в начале декабря министр обороны страны Ричард Марлз. Этот промышленный объект удалось построить всего лишь примерно за семь месяцев.

Местом расположения предприятия был выбран город Порт-Уэйкфилд, расположенный в 100 километрах от Аделаиды. Оно относится к австралийскому филиалу известной оборонной компании из США Lockheed Martin.

Стандартный боеприпас GMLRS имеет боевую част массой 90 килограммов и способен поражать цели на максимальной дистанции 70 километров. Модернизированный снаряд имеет большую дальность – до 150 километров. Он обладает высокой точностью поражения.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 04:29
  • 4
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 20:48
  • 15521
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 17:15
  • 1072
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.04 11:23
  • 1
Ядерный дрон «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии
  • 13.04 11:18
  • 1
Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 13.04 10:28
  • 1
Лазерная технология NASA в миссии Artemis II
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"