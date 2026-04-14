В Австралии прошли первые стрельбы реактивными снарядами своего производства

На полигоне Вумера в Южной Австралии успешно прошли первые стрельбы управляемыми реактивными снарядами своего производства. Когда их примут на вооружение, возможности австралийской армии по нанесению ударов на дальние расстояния существенно расширятся.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Австралии.

В оборонном ведомстве отметили, что теперь австралийские военные смогут поражать цели за пределами досягаемости традиционной артиллерии.

На стрельбах для пусков снарядов GMLRS была задействована реактивная система залпового огня HIMARS американского производства. Эти установки были массово закуплены Австралией у США в рамках программы повышения дальнобойности артиллерии.

Примечательно, что завод по производству этих боеприпасов открылся совсем недавно. Его открытие до конца прошлого года анонсировал в начале декабря министр обороны страны Ричард Марлз. Этот промышленный объект удалось построить всего лишь примерно за семь месяцев.

Местом расположения предприятия был выбран город Порт-Уэйкфилд, расположенный в 100 километрах от Аделаиды. Оно относится к австралийскому филиалу известной оборонной компании из США Lockheed Martin.

Стандартный боеприпас GMLRS имеет боевую част массой 90 килограммов и способен поражать цели на максимальной дистанции 70 километров. Модернизированный снаряд имеет большую дальность – до 150 километров. Он обладает высокой точностью поражения.