Первый модернизированный эсминец ВМС Японии отстреляется «Томагавками»

Япония продолжает модернизацию эсминцев типа «Конго», «Атаго» и «Майя» под американские крылатые ракеты «Томагавк». Запущенная в прошлом году программа еще далека от реализации, но первые испытания усовершенствованного корабля уже назначены на это лето. Японские военные на практике должны убедиться, что модернизированные корабли будут способны на нанесение дальних ударов.

Летом этого года Силы самообороны Японии проведут военно-морские учения с практическими стрельбами крылатыми ракетами «Томагавк». В них примет участие эсминец «Чокай» (Chōkai) типа «Конго», являющийся первым кораблем с системой ПРО Aegis, прошедшим модернизацию под «Томагавки». Учения пройдут в восточной части Тихого океана при поддержке 3-го флота ВМС США. Стрельбы должны подтвердить интеграцию американских крылатых ракет на японские корабли, а также возможность ВМС Японии наносить дальние удары.

Учения подтвердят полную интеграцию американской системы крылатых ракет на японских военных кораблях, ознаменовав важный шаг в переходе Токио к усиленным возможностям ответных ударов.

Программа модернизации японских эсминцев с системами ПРО Aegis реализуется с помощью американцев, все работы проводятся на территории США. Эсминец «Чокай» (Chōkai) стал первым кораблем, прошедшим через модернизацию, в ходе которой часть ячеек двух пусковых установок вертикального пуска Mk.41, рассчитанных на 90 зенитных и противолодочных ракет, были адаптированы под крылатые «Томагавки».

Однако данная программа столкнулась с трудностями, США не могут в ближайшей перспективе поставить Японии уже заказанные и оплаченные ракеты из-за войны с Ираном. Арсеналы американцев опустели.