БПЛА Bayraktar KIZILELMA «пассивно» отследил пассажирский лайнер со 110 км

Беспилотный реактивный самолет Bayraktar KIZILELMA успешно протестировал инфракрасную систему поиска и слежения KARAT. В ходе валидации сенсор отследил пассажирский лайнер на дистанции 110 километров. Результат, обнародованный ASELSAN, подтверждает: один из ключевых датчиков платформы вышел на тактически значимые дальности.

KARAT работает в пассивном режиме – не излучает, а лишь принимает тепловые сигнатуры целей. В отличие от радара, который выдает присутствие носителя засветкой, инфракрасная система не обнаруживается средствами радиотехнической разведки противника. Летчик вражеского истребителя не получает никакого предупреждения. Ни на экране СПО (станции предупреждения об облучении), ни в наушниках.

KARAT способна обеспечивать полуактивное наведение ракет «воздух-воздух» на промежуточном участке траектории с точностью, сравнимой с радиолокационным сопровождением.

KIZILELMA комплектуется тремя основными датчиками: РЛС с АФАР MURAD 100-A, электронно-оптической системой TOYGUN и уже упомянутым KARAT. В тандеме они формируют многослойную картину – особенно критичную в условиях насыщенной работы средств РЭБ.

Представители ASELSAN и Baykar не скрывают амбиций: интеграция KARAT превращает KIZILELMA из «беспилотника» в «продвинутый истребитель».

Нынешний KARAT 100 – не финал. Более совершенный вариант KARAT 200 предназначен для турецкого истребителя пятого поколения KAAN и стелс-беспилотника ANKA-III. ASELSAN последовательно создает единую линейку IRST для всей ударной авиации Турции следующего поколения.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 04:29
  • 4
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 20:48
  • 15521
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 17:15
  • 1072
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.04 11:23
  • 1
Ядерный дрон «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии
  • 13.04 11:18
  • 1
Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 13.04 10:28
  • 1
Лазерная технология NASA в миссии Artemis II
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"