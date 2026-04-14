Американский флот усилился еще одним эсминцем класса "Арли Бёрк"

В минувшие выходные на военно-морской базе в Норфолке состоялась церемония включения в состав ВМС США эсминца "Харви Барнум-мл." класса "Арли Бёрк". Как уточняет Naval News, в торжественном мероприятии участвовали примерно 1800 гостей, включая высокопоставленных военачальников, моряков, морских пехотинцев, ветеранов и членов их семей.

Первыми лицами церемонии стали министр ВМС Джон К. Фелан, заместитель начальника штаба ВМС адмирал Джеймс У. Килби и командующий Корпусом морской пехоты генерал Эрик М. Смит. Фелан пожелал экипажу нового корабля попутного ветра и спокойного моря.

Ввод в эксплуатацию эсминца "Харви Барнум", США US Navy

"Это первый корабль, получивший имя награжденного Медалью Почёта за участие во Вьетнамской войне офицера морской пехоты Барнума, отличившегося в долине Кве Сон во время операции "Жатвенная луна" и показавшего, что значит лидерство, когда на кону стоит всё", – заявил министр Фелан.

Адмирал Килби подчеркнул роль эсминцев класса "Арли Бёрк" в обеспечении боевой мощи и поддержании глобального превосходства ВМС в ведении боевых действий.

"Необходимость строительства таких военных кораблей сегодня очевидна как никогда. Моряки на таких кораблях, как "Харви Барнум-мл.", несут вахту, защищая родину и сдерживая агрессоров", – сказал он.

Генерал Смит подчеркнул значение имени корабля: "Полковник Барнум олицетворяет собой лучшие качества нашей военно-морской службы: мужество под огнём, самоотверженность и непоколебимую приверженность воинскому долгу и заботе о других".

"Наша сила основана не только на технологиях, но и на доверии. На вере в то, что мы будем поддерживать друг друга и что никто никогда не останется в стороне", – подчеркнул на церемонии сам отставной полковник Харви Барнум.

18 декабря 1965 года, будучи лейтенантом, он принял командование ротой после того, как командир был смертельно ранен. Имея под своим командованием два вооруженных вертолета, он бесстрашно продвигался под смертоносным огнем, возглавляя воздушные атаки на позиции противника и руководя контрнаступлением, которое помогло захватить ключевые позиции. Позже он координировал эвакуацию раненых и продолжил наступление для достижения цели батальона.

"Харви Барнум-мл." – 74-й эсминец класса "Арли Бёрк", построенный для ВМС Соединенных Штатов. Его заложили на верфи Bath Iron Works в апреле 2021 года, спустили на воду в сентябре 2023 года.

Корабль выполнен в конфигурации Flight IIA: Technology Insertion. В этом варианте эсминцы класса "Арли Бёрк" оснащаются более старыми радарами воздушного поиска AN/SPY-1D(v), тогда как следующая версия Flight III получает радары AN/SPY-6.

Водоизмещение эсминца достигает 9500 тонн, длина корпуса – 155,29 метра, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".