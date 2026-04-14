Концерн «Калашников» приступил к испытаниям новейшего ЗРК «Крона»

Концерн «Калашников» начал предварительные испытания высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) территориальной противовоздушной обороны «Крона». Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе компании.

«Концерн «Калашников» приступил к предварительным испытаниям новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) «Крона» собственного производства», — говорится в заявлении концерна.

Система предназначена для прикрытия важных государственных объектов, городской инфраструктуры и специальных грузов в местах их складирования от ударов с воздуха. Также комплекс обеспечит защиту сооружений на стратегических коммуникациях. Основными целями для «Кроны» станут беспилотные летательные аппараты противника.

