Началась сборка вертолетов CH-47F "Чинук" для ВС Германии

ЦАМТО, 13 апреля. Опубликовано фото первого находящегося на сборочной линии компании Boeing вертолета CH-47F "Чинук" Блок.2, предназначенного для ВВС Германии.

Вертолет с заводским номером M1701 является первым из 60 "Чинук", заказанных Министерством обороны Германии для замены устаревших CH-53G "Си Стэллион", снятие которых с вооружения запланировано на 2030 год. Поставки новых CH-47F ВС Германии начнутся в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВС Германии в июне 2022 года объявило компанию Boeing, предлагавшую вертолет CH-47F "Чинук", победителем тендера на поставку тяжелых транспортных вертолетов Schwerer Transporthubschrauber (STH). Они позволят ВС Германии заменить устаревшие CH-53G.

В мае 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 60 вертолетов CH-47F Блок.2 "Чинук" со специфическими модификациями заказчика, 140 двигателей T55-GA-714A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа, как было заявлено, может составить 8,5 млрд. долл.

В июле 2023 года закупку 60 вертолетов CH-47F Блок.2 с возможностью дозаправки в воздухе общей стоимостью около 6,98 млрд. евро (7,57 млрд. долл.) одобрил бюджетный комитет парламента Германии. Проект финансируется за счет средств специального фонда Бундесвера.

В июле 2023 года представители США и Германии заключили межправительственное соглашение на поставку 60 вертолетов CH-47F Блок.2. Поставки запланированы на период с 2027 по 2033 гг.

Первый контракт с компанией Boeing на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 60 вертолетов CH-47F "Чинук" Блок.2 для ВС Германии командование СВ США подписало с Boeing в октябре 2025 года. Его стоимость составила 876,5 млн. долл.