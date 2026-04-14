Началась сборка вертолетов CH-47F "Чинук" для ВС Германии

219
0
0
Рендер CH-47F Chinook в составе ВВС Германии
Источник изображения: defbrief.com

ЦАМТО, 13 апреля. Опубликовано фото первого находящегося на сборочной линии компании Boeing вертолета CH-47F "Чинук" Блок.2, предназначенного для ВВС Германии.

Вертолет с заводским номером M1701 является первым из 60 "Чинук", заказанных Министерством обороны Германии для замены устаревших CH-53G "Си Стэллион", снятие которых с вооружения запланировано на 2030 год. Поставки новых CH-47F ВС Германии начнутся в 2027 году.

Как сообщал ЦАМТО, командование ВС Германии в июне 2022 года объявило компанию Boeing, предлагавшую вертолет CH-47F "Чинук", победителем тендера на поставку тяжелых транспортных вертолетов Schwerer Transporthubschrauber (STH). Они позволят ВС Германии заменить устаревшие CH-53G.

В мае 2023 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку правительству Германии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 60 вертолетов CH-47F Блок.2 "Чинук" со специфическими модификациями заказчика, 140 двигателей T55-GA-714A, другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа, как было заявлено, может составить 8,5 млрд. долл.

В июле 2023 года закупку 60 вертолетов CH-47F Блок.2 с возможностью дозаправки в воздухе общей стоимостью около 6,98 млрд. евро (7,57 млрд. долл.) одобрил бюджетный комитет парламента Германии. Проект финансируется за счет средств специального фонда Бундесвера.

В июле 2023 года представители США и Германии заключили межправительственное соглашение на поставку 60 вертолетов CH-47F Блок.2. Поставки запланированы на период с 2027 по 2033 гг.

Первый контракт с компанией Boeing на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 60 вертолетов CH-47F "Чинук" Блок.2 для ВС Германии командование СВ США подписало с Boeing в октябре 2025 года. Его стоимость составила 876,5 млн. долл.

  • Обсуждаемое
  • 14.04 04:29
  • 4
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 20:48
  • 15521
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 17:15
  • 1072
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.04 11:23
  • 1
Ядерный дрон «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии
  • 13.04 11:18
  • 1
Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 13.04 10:28
  • 1
Лазерная технология NASA в миссии Artemis II
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"