ЦАМТО

Минобороны Сингапура приняло третью НАПЛ класса "Тип-218SG"

Третья построенная германским судостроительным объединением thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) для ВМС Сингапура большая неатомная подводная лодка Illustrious проекта 218SG (типа Invincible) во время испытаний в Германии. Киль, 29.11.2024.
Источник изображения: @shipspottingaroundtheworld

ЦАМТО, 13 апреля. Минобороны Сингапура 10 апреля сообщило о состоявшейся на военно-морской базе "Чанги" церемонии принятия на вооружение третьей построенной в Германии для ВМС страны НАПЛ класса "Тип-218SG" ("Инвинсибл"), "Илластриз".

"Илластриз" является одной из шести НАПЛ, специально спроектированных для проведения операций в мелководных и оживленных тропических водах Сингапура. Подводные лодки отличаются высоким уровнем автоматизации, значительным водоизмещением, увеличенной продолжительностью нахождения в подводном положении и эргономичностью. Принятие НАПЛ на вооружение ВМС Сингапура усилит их возможности по обеспечению безопасности страны и морских путей сообщения.

Как заявлено, программа строительства трех оставшихся подводных лодок класса "Инвинсибл" продвигается согласно плану.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку первой пары НАПЛ класса "Тип-218SG" Министерство обороны Сингапура заключило с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в декабре 2013 года. В мае 2017 года министерство подписало с компанией контракт на строительство еще двух НАПЛ класса "Тип-218SG". По информации МО Сингапура, стоимость каждой подлодки оценивается в 450 млн. долл.

Первая НАПЛ серии, "Инвинсибл", была спущена на воду еще в феврале 2019 года, но после завершения строительства до августа 2024 года оставалась в Германии для обучения сингапурских подводников.

Спуск на воду второй и третьей подлодок, "Импекэбл" и "Илластриз", состоялся на предприятии TKMS в Киле (Германия) 13 декабря 2022 года.

Вторая подлодка серии, "Импекэбл", была доставлена в Сингапуре первой – в июле 2023 года. В августе 2024 года в Сингапур была доставлена и НАПЛ "Инвинсибл". Эти подлодки были приняты на вооружение 24 сентября 2024 года.

Четвертая НАПЛ класса "Тип-218SG", "Инимитэбл", была спущена на воду в апреле 2024 года. Согласно планам, поставка всех подлодок будет завершена к 2028 году.

В мае 2025 года сингапурское оборонное научно-техническое агентство DSTA (Defence Science and Technology Agency) заключило с TKMS контракт на поставку двух дополнительных НАПЛ класса "Инвинсибл". Стоимость заказа и сроки поставки не раскрывались.

