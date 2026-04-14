ВС Болгарии планируют покупку РСЗО EuroPULS

Модель боевой машины наземного ракетного комплекса EuroPULS в исполнении для вооруженных сил Германии на бронированном автомобильном шасси Iveco Trakker FSA 8×8 (GTF ZLK 15t) с демонстрацией перезарядки ракетных модулей собственным краном.

ЦАМТО, 13 апреля. По информации болгарских СМИ, Вооруженные силы Болгарии планируют приобрести 12 реактивных систем залпового огня MARS-3 (Multi-domain Artillery Rocket System 3) в рамках европейской программы закупок.

Приобретение предполагается реализовать в рамках германо-израильского соглашения, предусматривающего производство в общей сложности до 500 реактивных систем залпового огня EuroPULS/MARS-3 по заказу ВС Германии. При этом половина систем предназначена для других европейских партнеров.

Хотя первоначально командование ВС Болгарии рассматривало возможность приобретения систем американского производства, увеличение сроков их поставок из-за роста заказов привело к принятию решения о покупке новых РСЗО в рамках германо-израильской программы.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2026 года немецкая KNDS и израильская Elbit Systems достигли договоренности о создании совместного предприятия EuroPULS с равным долевым участием (50:50), с целью продвижения на рынок универсальной реактивной системы залпового огня EuroPULS, созданной на базе РСЗО PULS.

Компания KNDS Deutschland уже профинансировала разработку РСЗО EuroPULS Multi-domain Artillery Rocket System (MARS) 3 на шасси Iveco Trakker GTF3 8х8, оснащенном защищенной кабиной. Боевая масса MARS 3 составляет менее 38 т, экипаж – три человека. Двигатель мощностью 500 л.с. обеспечивает максимальную скорость 90 км/ч и запас хода более 750 км.

Артиллерийская часть, смонтированная в кормовой части шасси, оснащена двумя транспортно-пусковыми контейнерами с реактивными снарядами и ракетами разных типов и калибров. Так, в настоящее время возможно применение РС ACCULAR (максимальная дальность стрельбы – 40 км), 306-мм тактических ракет Extra (Extended Range Artillery) с дальностью пуска до 150 км или 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность пуска от 50 до 300 км).

Предполагается, что помимо израильских РС установка сможет применять боеприпасы европейской разработки. При получении соответствующих разрешений в состав MARS 3 можно интегрировать противокорабельную ракету NSM норвежской Kongsberg с дальностью стрельбы более 200 км и разрабатываемую MBDA крылатую ракету JFSM (Joint Fire Support Missile) с дальностью пуска до 499 км.