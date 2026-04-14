ВС Болгарии планируют покупку РСЗО EuroPULS

Модель боевой машины наземного ракетного комплекса EuroPULS в исполнении для вооруженных сил Германии на бронированном автомобильном шасси Iveco Trakker FSA 8×8 (GTF ZLK 15t) с демонстрацией перезарядки ракетных модулей собственным краном.
Источник изображения: www.edrmagazine.eu

ЦАМТО, 13 апреля. По информации болгарских СМИ, Вооруженные силы Болгарии планируют приобрести 12 реактивных систем залпового огня MARS-3 (Multi-domain Artillery Rocket System 3) в рамках европейской программы закупок.

Приобретение предполагается реализовать в рамках германо-израильского соглашения, предусматривающего производство в общей сложности до 500 реактивных систем залпового огня EuroPULS/MARS-3 по заказу ВС Германии. При этом половина систем предназначена для других европейских партнеров.

Хотя первоначально командование ВС Болгарии рассматривало возможность приобретения систем американского производства, увеличение сроков их поставок из-за роста заказов привело к принятию решения о покупке новых РСЗО в рамках германо-израильской программы.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2026 года немецкая KNDS и израильская Elbit Systems достигли договоренности о создании совместного предприятия EuroPULS с равным долевым участием (50:50), с целью продвижения на рынок универсальной реактивной системы залпового огня EuroPULS, созданной на базе РСЗО PULS.

Компания KNDS Deutschland уже профинансировала разработку РСЗО EuroPULS Multi-domain Artillery Rocket System (MARS) 3 на шасси Iveco Trakker GTF3 8х8, оснащенном защищенной кабиной. Боевая масса MARS 3 составляет менее 38 т, экипаж – три человека. Двигатель мощностью 500 л.с. обеспечивает максимальную скорость 90 км/ч и запас хода более 750 км.

Артиллерийская часть, смонтированная в кормовой части шасси, оснащена двумя транспортно-пусковыми контейнерами с реактивными снарядами и ракетами разных типов и калибров. Так, в настоящее время возможно применение РС ACCULAR (максимальная дальность стрельбы – 40 км), 306-мм тактических ракет Extra (Extended Range Artillery) с дальностью пуска до 150 км или 370-мм ОТР Predator Hawk (дальность пуска от 50 до 300 км).

Предполагается, что помимо израильских РС установка сможет применять боеприпасы европейской разработки. При получении соответствующих разрешений в состав MARS 3 можно интегрировать противокорабельную ракету NSM норвежской Kongsberg с дальностью стрельбы более 200 км и разрабатываемую MBDA крылатую ракету JFSM (Joint Fire Support Missile) с дальностью пуска до 499 км.

  • 14.04 04:29
  • 4
Летные испытания самолета Як-130М продлятся до 2028 года
  • 14.04 01:39
  • 1
Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
  • 13.04 20:48
  • 15521
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.04 18:30
  • 1
Турция вышла на второе место в НАТО по числу строящихся кораблей для ВМС
  • 13.04 18:30
  • 0
Комментарий к "Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 13.04 18:06
  • 1
Минобороны Финляндии приобрело дополнительные 155-мм самоходные гаубицы K9
  • 13.04 17:42
  • 1
«Нептуны» ВСУ разрушили дома в Брянской области. Что это за ракеты и чем еще Украина бьет по России
  • 13.04 17:15
  • 1072
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 13.04 16:15
  • 6
В США назвали Су-57 угрозой для F-35
  • 13.04 13:49
  • 116
МС-21 готовится к первому полету
  • 13.04 11:23
  • 1
Ядерный дрон «Посейдон» заставил США усомниться в своем оружии
  • 13.04 11:18
  • 1
Почему британский флот не решился останавливать фрегаты Путина в Ла-Манше? (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 13.04 10:28
  • 1
Лазерная технология NASA в миссии Artemis II
  • 13.04 06:31
  • 1
Удар по базе США в Кувейте нанесли не дроны, а два Су-24 с иранскими пилотами
  • 13.04 03:08
  • 0
Комментарий к "Возрождение Третьего Рейха, или сатанинские* звезды над Германией…"