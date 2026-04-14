Россия вооружается, а Европа угодила в ловушку ПВО (Die Welt, Германия)

Die Welt: у стран Европы недостаточно систем ПВО и боеприпасов к ним

Война США и Израиля против Ирана продемонстрировала важность наличия достаточного количества систем ПВО и боеприпасов к ним, пишет Die Welt. Однако тот же конфликт уменьшил шансы Европы на создание в обозримом будущем собственного противоракетного щита., считает автор.

Павел Локшин

Системы Patriot считаются незаменимыми для противовоздушной обороны, но конфликт на Ближнем Востоке истощил запасы противоракет. Для Европы это стало серьезной проблемой на фоне боевых действий, которые продолжаются на Украине. Некоторые страны уже меняют подход.

Комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс бьет тревогу. В конце марта на мероприятии в Брюсселе он предупредил о дефиците зенитных ракет для противодействия баллистическим угрозам. Поскольку из США поступает недостаточно боеприпасов, с нехваткой противоракет Patriot столкнутся не только Украина и страны Персидского залива, но и Европа. "Нам нужно наращивать собственное производство", — потребовал литовец.

Этот вывод не нов, но на фоне эскалации на Ближнем Востоке он еще более актуален. Пример Украины уже продемонстрировал масштабы рисков, которые создают ограниченные производственные мощности и низкие запасы ракет Patriot. Непредсказуемая внешняя политика президента США Дональда Трампа и конфликт вокруг Ирана проблему лишь усугубили.

В Европе долгое время считалось очевидным, на какую систему ПВО нужно делать ставку. Тот, кто хотел предотвратить проникновение баллистических ракет и сверхзвуковых истребителей в свое воздушное пространство, закупал системы Patriot. Они десятилетиями подтверждали свою эффективность, используются 18 союзниками США по всему миру и воспринимались как решение "по умолчанию", которое редко ставили под сомнение.

Масштабное наступление России на Украине в феврале 2022 года поначалу не изменило эту картину. Европейская инициатива "Небесный щит" (European Sky Shield Initiative) по развитию авиационной и ракетной обороны, предложенная Германией и поддержанная еще 23 европейскими государствами, предусматривает развертывание дополнительных систем Patriot. Это считалось одним из ключевых решений, по крайней мере против баллистических ракет дальностью поражения до 1000 километров.

Только в Германии сейчас размещены девять систем Patriot, три из них передали Киеву. С 2022 года Берлин заказал еще восемь таких систем. В целом европейские страны НАТО после начала боевых действий на Украине потратили на заказы у производителя Patriot, компании Raytheon, почти 17 миллиардов долларов.

Европе достанется меньше

На Украине тоже неоднократно заявляли, что системы Patriot — это пока единственное действенное средство обороны от российских баллистических ракет. Российская оборонная промышленность выпускает их сейчас примерно 800–1000 штук в год (информация не подтверждена российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ). Из-за хронической нехватки противоракет Patriot украинские силы месяц за месяцем могут в лучшем случае перехватывать лишь треть баллистических ракет России.

Отдельная проблема кроется в длительных сроках производства. В год выпускают лишь 600 самых современных перехватчиков Patriot типа PAC-3 MSE. В ближайшие годы планируется увеличить выпуск до 2000 в год, но это и близко не покрывает спрос. По оценкам, только в первые дни войны против Ирана арабские союзники США в Персидском заливе могли израсходовать до 800 таких ракет.

После завершения конфликта в регионе американцы и их арабские союзники будут вынуждены пополнять арсеналы и закупать новые системы. Уже сейчас ясно: Европе при таком раскладе достанется меньше. Это, например, уже ощутила Швейцария: поставка пяти заказанных систем Patriot, первоначально запланированная на этот год, откладывается на пять лет.

Пока Россия продолжает планомерно наращивать вооружения и принимает на вооружение новые, более дальнобойные комплексы вроде "Орешника", Европа рискует оказаться почти беззащитной в случае вооруженного конфликта с Москвой (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Производитель систем Patriot компания Raytheon и Вашингтон, правда, успокаивают: в рамках совместного предприятия с европейским производителем MBDA в Германии планируется выпускать тысячу ракет-перехватчиков PAC-2 — для европейцев. Но в решающий момент последнее слово о том, как их применять, все равно останется за американцами.

Значит, наиболее перспективный выход состоит в том, чтобы развивать собственное производство, как и требует еврокомиссар Кубилюс. Франко-итальянский комплекс SAMP/T консорциума Eurosam — европейская альтернатива Patriot, хотя он почти не испытывался в реальных условиях. Системы SAMP/T пока есть только у Франции, Италии и — в ограниченном объеме — у Украины.

Эксперты требуют срочного запуска новой программы

Популярность ПВО Patriot здесь тоже сыграла свою роль. Из-за того, что SAMP/T заказывали редко, не хватало средств на расширение производства и дальнейшую модернизацию, отмечают в своем докладе эксперты американского Центра стратегических и международных исследований* (Center for Strategic and International Studies*, CSIS*). Проблема Европы, пишут авторы, не в нехватке технологий, а в отсутствии массового выпуска и заказов.

Они предлагают создать экстренную программу по противовоздушной обороне стоимостью 5–10 миллиардов евро. По их замыслу, она должна быть устроена по образцу европейской инициативы ASAP по наращиванию артиллерийского производства и предусматривать софинансирование выпуска европейских систем ПВО и ракет-перехватчиков к ним, включая SAMP/T.

По оценкам Фабиана Хоффмана, эксперта по ракетам из Университета Осло, в прошлом году для комплекса SAMP/T произвели 220–250 ракет-перехватчиков Aster 30. Чтобы уверенно противостоять российской баллистической угрозе, выпуск нужно как минимум удвоить, считают эксперты.

Это предложение выглядит реальным. По словам Эрика Беранже, главы MBDA, которая производит ракеты-перехватчики для SAMP/T, оборонная компания планирует увеличить выпуск на 40 процентов в этом году. "Мы наблюдаем очень высокий спрос на нашу продукцию", — отметил Беранже на пресс-конференции в конце марта.

Греция и Румыния, как сообщает французское министерство обороны, обсуждают возможную закупку. А Турция, по данным агентства Bloomberg, на этой неделе проведет с Италией переговоры о покупке и совместном производстве ракетных систем SAMP/T.

Анкара уже давно строит систему противоракетной обороны по образцу израильского "Железного купола". После того как силы НАТО после начала конфликта на Ближнем Востоке перехватили четыре ракеты, выпущенные из Ирана и, как предполагается, нацеленные на объекты в Турции, проект стал еще более приоритетным. Дания уже в прошлом году решила приобрести SAMP/T — и тем самым показала путь к снижению односторонней зависимости от США в сфере противовоздушной обороны.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ