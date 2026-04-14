Для плавучего энергоблока проекта 20871 изготовили партию электрооборудования

Петербургский производитель электрооборудования "ВНИИР-Прогресс" изготовил и поставил заказчику третий комплект оборудования, предназначенный для строительства модернизированного атомного плавучего энергоблока (МПЭБ) проекта 20871.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в комплект поставки вошли: главные распределительные устройства 10,5 кВ, щиты питания с берега, щиты выдачи электроэнергии, щиты аварийного генератора, щиты реакторной установки и источники бесперебойного питания 110 В.

МПЭБ проекта 20871 ЦКБ "Айсберг"

Оборудование одобрено Российским морским регистром судоходства (РС), отметили представители "ВНИИР-Прогресс".

МПЭБ проекта 20871, предназначенный для работы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, разработан ЦКБ "Айсберг" и Невским ПКБ для энергоснабжения Баимской рудной зоны на Чукотке. МПЭБ должен работать в качестве источника электроэнергии в составе инфраструктуры для размещения МПЭБ, включающей береговые гидротехнические и технологические сооружения, и должен обеспечивать выдачу в береговые сети до 106 МВт электроэнергии.

Для энергоснабжения Баимской рудной зоны строится серия из четырех модернизированных плавучих энергоблоков проекта 20871. Согласно условиям контракта, ввод в эксплуатацию первых двух энергоблоков в районе мыса Наглёйнын запланирован к началу 2027 года, третьего – к 2028 году, четвертого – к 2031 году. Закладка первого энергоблока состоялась на верфи в Китае в августе 2022 года.