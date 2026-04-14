"Калашников" начал испытания новейшего ЗРК "Крона"

Зенитный ракетный комплекс "Крона-Э"
Зенитный ракетный комплекс "Крона-Э".
Источник изображения: © Фото : АО "Концерн "Калашников"

"Калашников" начал испытания новейшего ЗРК "Крона" для защиты от дронов

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Концерн "Калашников" начал испытания высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) территориальной противовоздушной обороны "Крона", сообщила компания в своем Telegram-канале.

"Концерн "Калашников" приступил к предварительным испытаниям новейшего зенитного ракетного комплекса ближнего радиуса действия территориальной противовоздушной обороны (ЗРК БРД ТПВО) "Крона" собственного производства", - говорится в сообщении.

ЗРК "Крона" предназначена для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также инфраструктуры городов и объектов особой важности, специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях. Основные цели комплекса - вражеские беспилотные летательные аппараты.

