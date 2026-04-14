Войти
ЦАМТО

Правительство утвердило решение о создании НИЦ судостроения имени А.Н.Крылова

222
0
0
Макеты на смотровой площадке в ЦНИИ имени академика А. Н. Крылова
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Березин

ЦАМТО, 13 апреля. Правительство России утвердило решение о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова, говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина.

В сообщении отмечается, что "председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н.Крылова. Решение принято в рамках указа президента.

Согласно документу, для создания нового центра будет реорганизован ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в Санкт-Петербурге – его преобразуют в федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А.Н.Крылова". Минпромторгу России поручено не позднее 15 мая нынешнего года завершить мероприятия, связанные с реорганизацией.

В новом НИЦ будут проводить научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполнять полный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники, отметили в правительстве.

Кроме того, центр будет участвовать в разработке и обосновании программ судостроения, а также консолидировать исследовательский, конструкторский, технологический и кадровый потенциал ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники.

Как напоминает "РИА Новости", президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал указ о создании Национального центра судостроения имени А.Н.Крылова для координации научных исследований в сфере морской техники. Национальный центр судостроения должен стать фундаментом для разработки новых передовых технологий в этой области, подчеркивал ранее помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, новый НИЦ судостроения станет аналогом Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского", которые представляют собой особую форму организации и управления исследованиями для получения прорывных результатов в приоритетных областях науки и технологий. Под их эгидой объединены крупные российские научные организации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Минпромторг РФ
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
