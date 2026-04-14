Правительство постановило преобразовать КГНЦ в Национальный исследовательский центр судостроения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н. Крылова. Как уточнили в пресс-службе российского правительства, решение принято в рамках исполнения указа президента Владимир Путина.

В соответствии с постановлением правительства, новое учреждение создается путем реорганизации и преобразования Крыловского государственного научного центра (Санкт-Петербург).

FlotProm, Никита Григорьев


Поясняется, что в новом федеральном учреждении будут проводиться фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере судостроения и разработки морской техники, выполняться полный инновационный цикл научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям развития судостроения и морской техники.

Кроме того, центр будет участвовать в разработке и обосновании программ судостроения, а также консолидировать исследовательский, конструкторский, технологический и кадровый потенциалы ведущих научных организаций для формирования опережающего научно-технического задела и развития прорывных технологий в сфере судостроения и разработки морской техники.

Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) принадлежит государству в лице Минпромторга. Это крупнейший в России институт, выполняющий работы для военно-морского флота и гражданского судостроения. В апреле 2020 года правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики включила КГНЦ в отраслевой список системообразующих предприятий.

