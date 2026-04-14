Турция продолжает тесты своего авиационного «термобара» Gazap

Турция продолжает тесты своего «термобара». Речь идёт об авиационной бомбе Gazap, относящейся к классу термобарического оружия.

При разработке авиабомбы турецкие инженеры воспользовались американскими наработками. Так, был использован вариант корпуса Mk 84. Вес американской авиабомбы такого «форм-фактора» - 925 кг. Вес турецкой Gazap – около 968 кг.

Во время испытаний Gazap, разрабатываемой совместно компаниями TÜBİTAK SAGE, MKE и исследовательским центром Минобороны Турции, использовался истребитель F-16. Взрыв авиабомбы привёл с скачкообразному повышению температуры в месте удары – до 2976 градусов по Целью (погрешность измерений обозначена как 4-5 градусов), что позволило уничтожить железобетонное укрытие с толстыми стенками. Толщина этих стенок не названа.

Разработчики:

Gazap способна эффективно разрушать заглублённые объекты, включая бункеры на глубине до 90 м в обычном грунте. Авиабомба сочетает термобарический эффект с мощным проникающим действием.

Также Gazap сочетает в себе ещё и осколочное (фрагментационное) воздействие. Осколки сохраняют поражающую способность для живой силы в радиусе 1 км.

По сути, это гибридный боеприпас, испытания которого, как утверждают разработчики, показывают «впечатляющие параметры». В Минобороны Турции заявляют, что такое оружие «позволяет добиться господства на участке фронта» или (и) выводить их строя защищённые штабы противника за линией боевого соприкосновения.

