"Ростех" поставил в войска партию комплексов управления огнем артиллерии

"Ростех" поставил в войска новую партию комплексов управления огнем артиллерии

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" поставило российским военнослужащим новую партию комплексов управления огнём артиллерии "Планшет-А", с помощью которого удары можно наносить более точно и экономить боеприпасы, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил заказчику очередную партию носимых комплексов управления огнем артиллерии "Планшет-А". Разработка совместима с различными видами артиллерийского вооружения и повышает эффективность его применения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что современный вычислительный комплекс "Планшет-А" автоматизирует управление огнём самоходных и буксируемых гаубиц, реактивных систем залпового огня и минометных подразделений.

Как рассказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, слова которого приводит пресс-служба, комплекс серийно поставляется в российские войска и активно применяется в зоне спецоперации.

"Разработка специалистов "Высокоточных комплексов" взаимодействует со средствами разведки, оперативно обрабатывает информацию и даёт возможность управлять ведением огня из различных артиллерийских систем с применением широкой номенклатуры боеприпасов. Это позволяет бить противника максимально точно с минимальным расходом боеприпасов", - добавил Оздоев.

Уточняется, что вычислительный комплекс при использовании в контрбатарейной борьбе быстро обрабатывает большие объемы данных с любых средств разведки, в том числе дронов, выполняет сложные расчёты и позволяет точно координировать огонь.

"Планшет-А" значительно сокращает период с момента обнаружения цели до начала работы артиллерии, что особенно важно в условиях ограниченного времени и быстро меняющейся боевой обстановки, добавили в госкорпорации.