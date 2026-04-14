ВС Эстонии закупили дополнительные РСЗО M142 HIMARS

ЦАМТО, 13 апреля. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) объявил о подписании с компанией Lockheed Martin контракта на закупку трех дополнительных РСЗО M142 HIMARS.

Соглашение также предусматривает поставку дополнительных боеприпасов и включает инвестиции в размере около 11 млн. долл. в оборонную промышленность Эстонии. Это обеспечит возможность для технического обслуживания компонентов HIMARS национальными компаниями.

Инвестиции в Эстонию по инициативе Lockheed Martin будут осуществляться наряду с инвестициями в соседние страны, включая Латвию, Литву, Польшу и Финляндию.

Согласно планам, дополнительные РСЗО HIMARS будут доставлены в Эстонию в 2027 году. Новые установки расширят парк поставленных в прошлом году HIMARS, приобретенных у Lockheed Martin.

Как заявил министр обороны Ханно Певкур, дополнительные РСЗО HIMARS обеспечат возможность нанесения ударов в глубину территории противника, усиливая обороноспособность страны и потенциал сдерживания. Расширение сотрудничества с Lockheed Martin также поддержит развитие оборонной промышленности Эстонии.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Эстонии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 пусковых установок РСЗО M142 HIMARS, контейнеров с управляемыми РС различных типов и до 18 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS). Общая стоимость заказа, как было заявлено, может составить 500 млн. долл.

В начале декабря 2022 года представители Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) и Агентства по сотрудничеству в области безопасности МО США (DSCA) подписали контракт на закупку 6 РСЗО M142 HIMARS общей стоимостью более 200 млн. долл. Помимо РСЗО, соглашение предусматривает поставку боеприпасов, средств связи, оказание услуг обучения личного состава, обслуживания и логистической поддержки. В пакет поставки вошли боеприпасы с дальностью стрельбы от 70 до 300 км.

Церемония официальной передачи 6 реактивных систем залпового огня M142 HIMARS Вооруженным силам Эстонии состоялась 30 апреля 2025 года на авиабазе "Эмари".